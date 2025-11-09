Zeballos y Merentiel le dieron la victoria a Boca sobre River en el Superclásico

El argentino de Alpine terminó 15° en el GP de Brasil tras una carrera con incidentes y doble parada en boxes. Norris ganó, seguido por Antonelli y Verstappen.
Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en el Superclásico que se disputó en La Bombonera. Se metió en los playoffs del campeonato y logró pase a la Copa Libertadores 2026. Mientras que el Millonario deberá esperar otros resultados.Deportes09/11/2025Ivana Chañi
Boca Juniors se impuso con autoridad por 2-0 frente a River Plate este domingo en el Estadio Alberto J. Armando, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Con esta victoria, el equipo dirigido por Claudio Úbeda afianza su liderazgo en la Zona A y se acerca a la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores.
El primer gol del encuentro llegó a los 23 minutos del primer tiempo. Exequiel “Changuito” Zeballos abrió el marcador tras una jugada personal que obligó a la intervención de Franco Armani. El rebote del arquero quedó servido y el delantero definió con el arco vacío para poner el 1-0 parcial.
En el complemento, Miguel Merentiel amplió la diferencia a los 62 minutos. El atacante uruguayo conectó un pase preciso del propio Zeballos y, con una potente definición, selló el 2-0 definitivo ante un River sin respuestas.
Con este resultado, Boca suma tres puntos clave que lo consolidan en la cima del torneo y profundiza la crisis del River de Marcelo Gallardo.
El comienzo para el equipo argentino no podría haber sido mejor. Con control de pelota y territorio empezó a exponer las debilidades de un rival que no pasa por su mejor momento.
El Xeneize depende de un triunfo en La Bombonera para sellar su boleto continental y cortar la racha de dos años sin Libertadores. Si iguala, Boca deberá estar atento a lo que suceda en los partidos de Deportivo Riestra y Argentinos Juniors.
La dirigencia de Gimnasia La Plata, liderada por Mariano Cowen, consiguió "aportes extraordinarios" y fondos externos, con la colaboración de AFA, para cancelar un sueldo completo al plantel y parte de la deuda con los empleados.
La Selección Argentina Sub-17, dirigida por Diego Placente, goleó 7-0 a Fiji en Qatar y finalizó la fase de grupos con puntaje ideal (tres triunfos). El equipo aseguró el primer puesto de la Zona D, evitando así cruces complicados en la próxima fase del Mundial.
Con la actualización por movilidad, la Asignación Universal por Hijo sube a $119.691 y se suman los refuerzos de la Tarjeta Alimentar y el Plan 1.000 Días, que elevan el ingreso total de las familias.
Susana Trimarco recibió una inquietante pista desde Capiatá, Paraguay, sobre una mujer en situación de calle, extremadamente desnutrida, que vecinos aseguran es argentina y podría ser Marita Verón, desaparecida hace 23 años.
La productora DF confirmó los horarios, la lista de objetos prohibidos y quién abrirá los conciertos del Radical Optimism Tour en Buenos Aires.
