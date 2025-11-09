Zeballos y Merentiel le dieron la victoria a Boca sobre River en el Superclásico

Boca Juniors se impuso con autoridad por 2-0 frente a River Plate este domingo en el Estadio Alberto J. Armando, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Con esta victoria, el equipo dirigido por Claudio Úbeda afianza su liderazgo en la Zona A y se acerca a la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores.

El primer gol del encuentro llegó a los 23 minutos del primer tiempo. Exequiel “Changuito” Zeballos abrió el marcador tras una jugada personal que obligó a la intervención de Franco Armani. El rebote del arquero quedó servido y el delantero definió con el arco vacío para poner el 1-0 parcial.

En el complemento, Miguel Merentiel amplió la diferencia a los 62 minutos. El atacante uruguayo conectó un pase preciso del propio Zeballos y, con una potente definición, selló el 2-0 definitivo ante un River sin respuestas.

Con este resultado, Boca suma tres puntos clave que lo consolidan en la cima del torneo y profundiza la crisis del River de Marcelo Gallardo.