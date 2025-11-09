El Hospital Materno Infantil es referencia en atención de alto riesgo. El servicio incluye monitoreo fetal y acceso a cardiología, genética y psicología.
El camión oncológico se instalará a partir del lunes en Chicoana
La unidad móvil oncológica del Ministerio de Salud Pública de Salta estará en la plaza central de Chicoana del 10 al 14 de noviembre para realizar mamografías gratuitas. El estudio está destinado a mujeres de 40 años o más sin obra social.Salud09/11/2025
La unidad móvil oncológica del Ministerio de Salud Pública se instalará desde el próximo lunes 10 de noviembre hasta el viernes 14 en la plaza central de Chicoana, para realizar mamografías gratuitas a mujeres de 40 años en adelante que no cuenten con obra social, o posean antecedentes familiares y sean derivadas por médicos ginecólogos.
Los turnos se otorgarán en los hospitales locales o a través de efectores sanitarios.
En el vehículo se atenderá todos los días a pacientes de Chicoana; mientras que el lunes, además, podrán acceder a la prestación mujeres de Cachi. El miércoles 12, se recibirán consultas de personas de Seclantás; y el jueves 13 y viernes 14, de La Poma.
La atención comenzará a partir de las 9 de la mañana hasta cumplimentar los 30 turnos diarios estipulados. Además, los días de atención compartida se otorgarán 15 cupos por localidad.
Los requisitos para el estudio son: presentación de DNI, no estar en período de lactancia y tener un año cumplido desde la realización de la última mamografía.
