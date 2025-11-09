YPF logró una ganancia de USD 1.357 millones en el tercer trimestre, un 21% más que el anterior. La mejora fue impulsada por el crecimiento del shale oil de Vaca Muerta y menores costos.
Ventas de autos usados: Salta crece 21,41% en 2025
Las ventas de autos usados registraron un aumento del 11,81% en el acumulado de enero a octubre de 2025 respecto al año anterior, según la CCA, lo que genera optimismo en el sector.Argentina09/11/2025
Las ventas de autos usados subieron casi 12 por ciento en los primeros diez meses del año comparadas con el mismo período del 2024, informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA).
En octubre se comercializaron 166.285 vehículos usados, un 3,10% menos que en igual mes de 2024 (171.606 unidades).
Si se compara con septiembre (171.364 unidades), la baja fue del 2,96%.
En el período enero-octubre 2025 se vendieron 1.602.941 unidades, un aumento del 11,81% con respecto a igual período de 2024 (1.433.622 vehículos).
Octubre volvió a mostrar que el Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. Se comercializaron 9.037 unidades.
“Finalizado el mes de octubre, podemos decir que a pesar de la baja en la venta de autos usados con respecto a septiembre, la caída ha sido pequeña”, dijo Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor.
Lamas dijo que, “pasada la incertidumbre por las elecciones legislativas de medio término y despejadas las dudas por el rumbo económico que lograron un freno en la comercialización, es de esperar que noviembre recupere el nivel de consultas y ventas de vehículos. Aun así, es importante destacar que en acumulado anual se siguió conservando el crecimiento de las ventas”.
“Los primeros 10 meses del año muestran un crecimiento de casi el 12% y, faltando 2 meses para finalizar 2025, cerraremos el año superando las 1.750.000 unidades del año 2024”, dijo Lamas.
Señaló que “las operaciones de comercialización en los locales de venta, el público las están llevando a cabo entregando su vehículo usado y efectivo”.
“El interior sigue traccionando a paso firme. El ranking lo encabeza Formosa (34,77%), Neuquén (29,93%), Santiago del Estero (27,21%), Catamarca (23,40%) y Jujuy (23,07%)”, finalizó.
RANKING AUTOS USADOS DE OCTUBRE
VW Gol y Trend: 9.037
Toyota Hilux: 6.694
Corsa y Classic: 4.616
VW Amarok: 4.577
Ford Ranger: 4.424
Toyota Corolla: 3.437
Ford EcoSport: 3.389
Peugeot 208: 3.232
Fiat Palio: 3.099
Toyota Etios: 2.700
PROVINCIAS QUE CRECIERON EN EL PERÍODO ENERO-OCTUBRE
Formosa: 34,77%
Neuquén: 29,93%
Santiago del Estero: 27,21%
Catamarca: 23,40%
Jujuy: 23,07%
La Rioja: 22,05%
Salta: 21,41%
Chubut: 20,11%
Río Negro: 19,35%
Chaco: 18,35%
Corrientes: 17,96%
Tucumán: 16,72%
Santa Cruz: 16,64%
Misiones: 13,20%
San Juan: 12,41%
Córdoba: 12,35%
San Luis: 12,32%
La Pampa: 10,28%
Pcia. Buenos Aires: 10,19%
Entre Ríos: 9,69%
Mendoza: 9,39%
Santa Fe: 9,09%
CABA: 6,72%
Tierra del Fuego: 6,40%
Con información de Noticias Argentinas
Según Bloomberg, el Gobierno no descartaría realizar modificaciones en las bandas cambiarias del dólarArgentina08/11/2025
El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló en un encuentro privado ante inversores en los Estados Unidos, organizado por el JP Morgan, que "se podría acelerar el ritmo de los ajustes del rango de fluctuación al 1,5%".
Un brutal temporal azotó el centro y sur de Misiones, dejando graves destrozos. Fuertes ráfagas de viento provocaron caída de árboles, anegamientos y voladura de techos.
La crisis de consumo golpea a las fábricas de electrodomésticos. Electrolux prorrogó suspensiones para 400 operarios en Rosario hasta fin de año. En Córdoba, Mabe reorganizó su personal.
El Gobierno nacional implementó la Resolución 434/2025 de la Secretaría de Energía, modificando la estructura tarifaria de la electricidad para el verano.
La Junta de Presidentes de Cámaras Federales penales denunció un fuerte ajuste en el Presupuesto 2026 para la Justicia. Advierten sobre el normal funcionamiento y la modernización del sistema.
Susana Trimarco recibió una inquietante pista desde Capiatá, Paraguay, sobre una mujer en situación de calle, extremadamente desnutrida, que vecinos aseguran es argentina y podría ser Marita Verón, desaparecida hace 23 años.
La productora DF confirmó los horarios, la lista de objetos prohibidos y quién abrirá los conciertos del Radical Optimism Tour en Buenos Aires.
Tornado destruye el 80% de Río Bonito do Iguaçu y provoca emergencia en 14 municipiosEl Mundo08/11/2025
Al menos cinco personas murieron y 430 resultaron heridas tras el paso de un devastador tornado en el estado de Paraná, al sur de Brasil.
Colapinto, confundido tras despiste en el GP de Brasil: "No entiendo por qué perdí el auto"Deportes08/11/2025
El piloto argentino Franco Colapinto se mostró confundido y preocupado tras su abandono en la carrera Sprint, donde perdió el control de su monoplaza en la vuelta 6.
Con varias sorpresas, Boca y River confirmaron la lista de convocados para el SuperclásicoDeportes08/11/2025
Marcelo Gallardo y Claudio Úbeda dieron a conocer los futbolistas que formarán parte del trascendental partido que se jugará el domingo desde las 16:30 en La Bombonera.