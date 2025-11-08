La unidad móvil oncológica del Ministerio de Salud Pública de Salta estará en la plaza central de Chicoana del 10 al 14 de noviembre para realizar mamografías gratuitas. El estudio está destinado a mujeres de 40 años o más sin obra social.
Hospital de Día de Salud Fetal: Cómo funciona el área especial del Materno Infantil
El Hospital Materno Infantil es referencia en atención de alto riesgo. El servicio incluye monitoreo fetal y acceso a cardiología, genética y psicología.Salud08/11/2025
El área denominada “Hospital de Día de Salud Fetal”, del Hospital Público Materno Infantil, se encuentra con su capacidad operativa a pleno realizando exclusivamente la atención y seguimiento de embarazos de alto riesgo.
Durante 2024, este espacio acompañó a 1729 gestantes, de las cuales, 87 presentaron embarazos múltiples. Entre enero y octubre de 2025, fueron atendidas 1124 personas. De estas, 61 presentaron embarazos múltiples y 3, triples.
Este espacio es una referencia para mujeres que requieren controles especializados sin necesidad de una internación prolongada, y es una prestación que no ofrece el ámbito privado.
El dispositivo, que cuenta con seis sillones para la atención integral, permite el monitoreo fetal avanzado, hipertensión arterial, restricción del crecimiento intrauterino y amenaza de parto prematuro, entre otras condiciones que requieren vigilancia constante. Las embarazadas acceden a chequeos médicos, análisis bioquímicos e interconsultas con cardiología, genética, oftalmología, psicología, endocrinología y neurología.
Gotas para la presbicia: remarcan la importancia de un control oftalmológico antes de su usoSalud07/11/2025
La ANMAT autorizó el uso de gotas que corrigen la visión de cerca en personas con presbicia como alternativa a los anteojos. “Sirven para personas con presbicias de leves a moderadas. Es importante que antes de usarla te hagas controlar con un oftalmólogo” señalaron.
En la reunión del COSSPRA realizada en Salta, funcionarios nacionales y ministros provinciales coincidieron en impulsar la articulación público-privada y fortalecer la telemedicina.
En la última semana epidemiológica se notificó un caso en el departamento General Güemes. Se trata de una enfermedad bacteriana zoonótica.
El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que, en lo que va de 2025, se han administrado 21.774 vacunas contra la fiebre amarilla en la provincia.
Hospital Oñativia invirtió más de $100 millones en obras de refacción y equipamiento de alta tecnologíaSalud06/11/2025
La inversión incluyó $75 millones para el cambio total de techos en Anatomía Patológica y acondicionamiento de desagües. Además, se compró equipamiento médico por $64 millones, destacándose un cardiodesfibrilador para Diálisis, un electrobisturí y un ecógrafo portátil.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
Susana Trimarco recibió una inquietante pista desde Capiatá, Paraguay, sobre una mujer en situación de calle, extremadamente desnutrida, que vecinos aseguran es argentina y podría ser Marita Verón, desaparecida hace 23 años.
La productora DF confirmó los horarios, la lista de objetos prohibidos y quién abrirá los conciertos del Radical Optimism Tour en Buenos Aires.
El diputado electo y designado ministro de Interior, Diego Santilli, renunció este viernes a su cargo en el Congreso para poder asumir en los próximos días la estratégica cartera, encargada de la relación con los gobernadores.
Funcionarios de Salta se reunieron con directivos de Xizang Zhufeng (Tibet Summit), la casa matriz de la minera Potasio y Litio de Argentina (PLASA), que invierte $500 millones en litio en el Salar de Diablillos.