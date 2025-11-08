Hospital de Día de Salud Fetal: Cómo funciona el área especial del Materno Infantil

El área denominada “Hospital de Día de Salud Fetal”, del Hospital Público Materno Infantil, se encuentra con su capacidad operativa a pleno realizando exclusivamente la atención y seguimiento de embarazos de alto riesgo.

Durante 2024, este espacio acompañó a 1729 gestantes, de las cuales, 87 presentaron embarazos múltiples. Entre enero y octubre de 2025, fueron atendidas 1124 personas. De estas, 61 presentaron embarazos múltiples y 3, triples.

Este espacio es una referencia para mujeres que requieren controles especializados sin necesidad de una internación prolongada, y es una prestación que no ofrece el ámbito privado.

El dispositivo, que cuenta con seis sillones para la atención integral, permite el monitoreo fetal avanzado, hipertensión arterial, restricción del crecimiento intrauterino y amenaza de parto prematuro, entre otras condiciones que requieren vigilancia constante. Las embarazadas acceden a chequeos médicos, análisis bioquímicos e interconsultas con cardiología, genética, oftalmología, psicología, endocrinología y neurología.