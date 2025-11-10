Luego de que CABA y Córdoba activaran medidas, la Policía de Misiones lanzó una campaña de prevención por los riesgos de grooming en la plataforma de videojuegos Roblox.
Inflación de octubre se aceleraría a 2,4%, según estimaciones
El Indec publicará este miércoles la inflación de octubre, y las estimaciones privadas apuntan a una aceleración de precios que podría alcanzar el 2,4%, impulsada principalmente por los rubros alcohol y tabaco, y vivienda, manteniendo una tendencia que Economía intentaba controlar.Argentina10/11/2025
Este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer la inflación de octubre. Las consultoras privadas estiman que otra vez habrá aceleración y que estará cerca del 2,4%. No sería una noticia grata para Economía sobre una variable que parecía controlada.
En la semana previa a la elección legislativa el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en septiembre aumentó 2,1%, lo que significó una aceleración intermensual de 0,2 puntos porcentuales (p.p.). La mala noticia es que la tendencia no se habría cortado en el décimo mes del año.
Según las consultoras privadas, el ritmo de aumento en los precios fue mayor en octubre que en septiembre. Los pronósticos menos optimistas la ubican en 2,4% como es el caso de Fundación Libertad y Progreso, favorable a la línea política del Gobierno. La misma proyección tiene la consultora Eco Go.
“Octubre fue un mes donde se observó una aceleración en el nivel de precios, explicado principalmente por un fuerte incremento en el rubro de alcohol y tabaco, que avanzó fuerte en las primeras tres semanas del mes”, destacó el economista jefe de la Fundación Libertad y Proceso, Iván Cachanosky. A la par de avances significativos en el rubro Vivienda.
De confirmarse ese dato por parte del Indec implicaría una aceleración de 0,2 puntos porcentuales intermensual, volver al nivel de febrero y tal vez diferir el pronóstico del presidente Javier Milei de que a mediados de 2026 la inflación en la Argentina será ya un problema del pasado.
Para los dos meses que restan del año, el economista de FLyP, Julián Orué, estima que la inflación se mantendrá por encima del 2%, piso que recién se perforaría en 2026, al retomarse un sendero de desaceleración. “El resultado electoral fue importante porque al continuar el equilibrio fiscal, hay menor necesidad de emisión monetaria”, remarca.
Pero hay estimaciones más optimistas, en la consultora C&T que conduce Camilo Tiscornia consideran que la inflación de octubre fue del 2% en el Gran Buenos Aires (GBA). Eso implicaría una desaceleración de 0,1 puntos, insuficiente para retroceder al nivel previo al salto (1,9%, guarismo de inflación en julio y agosto).
Lo positivo para Economía es que aún en el escenario más negativo se confirmaría un bajo traspaso a precios del aumento del dólar. Octubre, con las elecciones legislativas de por medio, fue un mes de incertidumbre, alta cobertura cambiaria y saltos en las cotizaciones.
El 24 de octubre pasado, el dólar mayorista llegó a $1.492, el valor más alto del mes. Luego, con las intervenciones del Tesoro de EEUU y la victoria electoral del Gobierno, retrocedió a $1.438, el viernes pasado quedó en 1.415 pesos
En la consultora LCG, que sigue minuciosamente las variaciones del rubro Alimentos y Bebidas no alcohólicas, relevaron un alza en la quinta semana de octubre de 0,5% después de tres semanas con 1 por ciento.
“En las últimas cuatro semanas la inflación promedio se aceleró a 3,3% mensual y la inflación punta a punta a 3,6%”, marcaron en el informe, que destacó sensibles aumentos en Lácteos, Frutas y verduras.
Como anticipo, la semana pasada el Instituto de Estadística y Censos porteño dio a conocer que en CABA la inflación fue del 2,2%, en línea con el mes anterior, un dato que ilusiona al Gobierno.
Cómo sigue
En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la mediana de las respuestas indico que la inflación en octubre sería del 2,2% (una aceleración de 0,1 p.p.).
Y si bien en noviembre volvería a 1,9% no se mantendría por mucho tiempo, ya que en diciembre (mes de inflación estacionalmente alta) se ubicaría en 2%. Recién en enero de 2026 la inflación comenzaría a desacelerarse, yendo de 1,8% ese mes a 1,6% en abril. Un sendero todavía lejano de la predicción presidencial de que la inflación hacia mediados de año colapsaría.
Para el dato de noviembre, se debe tener en consideración que tras haber ganado las elecciones, el Gobierno autorizó que la luz y el gas aumenten un 3,8% promedio en ambos casos.
Todo esto ocurre en medio de versiones cruzadas sobre la continuidad del régimen cambiario. La victoria en las elecciones legislativas le dio aire al esquema de bandas, pero del viaje a EEUU de la semana pasada surgió que el ministro Caputo le habría dicho a inversores que evalúa aumentar el ritmo en que se mueven del 1% a 1,5% mensual, algo que fue desmentido por fuentes de Economía a Infobae. Ante la repregunta de este medio de si habrá anuncios en los próximos 30 días, la respuesta fue que eso también es falso.
Con información de Infobae
La liquidación de divisas del sector agroindustrial alcanzó los USD 34.500 millones hasta octubre, un desempeño impulsado por incentivos como el "dólar blend", aunque se espera una caída en la liquidación de fin de año.
Para entender cómo impactan en el salario y en la obligación de trabajar, es fundamental distinguir entre feriado nacional y día no laborable según la Ley de Contrato de Trabajo.
Fin de semana largo de cuatro días en noviembre: el feriado por la Soberanía Nacional se trasladaArgentina10/11/2025
El feriado por el Día de la Soberanía Nacional, originalmente el 20 de noviembre, se traslada al lunes 24 en Argentina, y se suma el viernes 21 como día no laborable con fines turísticos.
Esta efeméride se conmemora en homenaje al autor del Martín Fierro, la obra cumbre de la literatura gauchesca. “El Gaucho Martín Fierro” es un poema narrativo con 2316 versos y 13 cantos, publicado en 1872.
La actividad digital de los talentos es vigilada de cerca por las empresas. El 50% de los reclutadores cree que un posteo puede afectar tu posición profesional. Conoce qué tipo de contenido (política, religión, críticas) puede desencadenar una sanción laboral.
La productora DF confirmó los horarios, la lista de objetos prohibidos y quién abrirá los conciertos del Radical Optimism Tour en Buenos Aires.
Las ventas de autos usados registraron un aumento del 11,81% en el acumulado de enero a octubre de 2025 respecto al año anterior, según la CCA, lo que genera optimismo en el sector.
Salta será sede del Seminario Internacional sobre Trata de Personas con expertos del país y el exterior
La presidenta de la Fundación Volviendo a Casa, Isabel Soria invitó al “Seminario Internacional: Investigación de la Trata de Personas”, que se realizará el 17 y 18 de noviembre en la Universidad Católica de Salta, con especialistas nacionales e internacionales.
Está a cuatro de Boca a falta de dos fechas y hoy disputará el Superclásico, que deberá ganar. Si no sale campeón, necesitaría una ayuda del Xeneize o de Rosario Central.
"Te van a pasar por arriba": El fuerte retruque de Pichetto a Galperín por el riesgo de Shein y TemuArgentina09/11/2025
Tras el pedido de Mercado Libre de igualar las regulaciones, Pichetto advirtió a Galperín que las empresas chinas "te van a pasar por arriba", desatando una fuerte polémica en la red social X.