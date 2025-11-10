Luego de que CABA y Córdoba activaran medidas, la Policía de Misiones lanzó una campaña de prevención por los riesgos de grooming en la plataforma de videojuegos Roblox.
Día de la Tradición: Por qué se celebra hoy, 10 de noviembre
Esta efeméride se conmemora en homenaje al autor del Martín Fierro, la obra cumbre de la literatura gauchesca. “El Gaucho Martín Fierro” es un poema narrativo con 2316 versos y 13 cantos, publicado en 1872.Argentina10/11/2025
El 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición en Argentina. Aunque en el país podemos reconocer distintas tradiciones de la cultura nacional, como el mate, el tango, el fútbol o el asado, entre otras, la fecha hace referencia a quien se considera un exponente de la identidad argentina: José Hernández, el autor de la icónica obra de literatura gauchesca, el Martín Fierro.
“El Gaucho Martín Fierro” es un poema narrativo con 2316 versos y 13 cantos, publicado en 1872, que representa los hábitos, costumbres, valores, sufrimientos y experiencias de vida de los gauchos que habitaron las tierras del país. Relata la historia del gaucho payador Martín, obligado a incorporarse al Ejército, del cual huye para convertirse en un gaucho matrero, fuera de la ley y lejos de la opresión e injusticia a la que era sometido. Cuenta, además, con una continuación, titulada “La vuelta de Martín Fierro”, escrita en 1879.
El Martín Fierro inmortalizó al gaucho, un personaje que representa el espíritu libre, independiente y trabajador de los habitantes de las pampas argentinas, y una figura central de la cultura argentina. Por tal, se la considera una obra literaria cumbre del género gauchesco.
Entre sus versos, se encuentran, por ejemplo: “Entro y salgo del peligro / sin que me espante el estrago; / no aflojo al primer amago / ni jamás fí gaucho lerdo”. O “Yo soy toro en mi rodeo / y torazo en rodeo ajeno; / siempre me tuve por güeno / y si me quieren probar, / salgan otros a cantar / y veremos quién es menos”.
¿Desde cuándo se celebra el Día de la Tradición en Argentina?
La propuesta de la celebración del Día de la Tradición fue impulsada por el poeta Francisco Timpone en una reunión de la Agrupación Bases, que consideraba que las tradiciones gauchescas debían adquirir relevancia en la agenda cultural para preservar la identidad patria.
El 6 de junio de 1938 se llevó la propuesta al Senado de la Provincia de Buenos Aires, solicitando que se declare al 10 de noviembre como el Día de la Tradición, en homenaje al nacimiento del aclamado poeta y autor del Martín Fierro, José Hernández. La fecha fue aprobada bajo la Ley 4756/39, cuya autoría fue de los senadores Edgardo J. Míguenz y Atilio Roncoroni. Fue promulgada el 18 de agosto de 1939, y entró en vigencia el 9 de septiembre de ese año, tras ser publicada en el Boletín Oficial.
Años más tarde, en 1975, la fecha se estableció como celebración nacional con la aprobación en el Congreso Nacional de Ley 21154, que establece, en su artículo 1: “Declárase Día de la Tradición en todo el territorio de la Nación, el 10 de noviembre”. Y en su artículo 2: “Declárase Ciudad de la Tradición a la ciudad de San Martín, partido del mismo nombre de la provincia de Buenos Aires, por ser el Hito N° 1 de la Argentinidad y cuna del nacimiento de José Hernández”. Así, quedó institucionalizada esta importante efeméride del calendario nacional.
¿Quién fue José Hernández?
Además de su obra literaria, José Hernández también fue un importante político y periodista. Nació el 10 de noviembre de 1834 en Pedriel, en la provincia de Buenos Aires. Sus padres fueron Rafael Hernández (proveniente de una familia federal) e Isabel de Pueyrredón, prima hermana de Juan Martín de Pueyrredón.
En 1843, cuando su madre falleció, su padre lo llevó a vivir al campo por recomendación médica para combatir el asma que sufría. Allí tomó contacto con gauchos, conoció sus costumbres, su mentalidad, su lenguaje y su cultura.
En marzo de 1857, poco después de fallecer su padre, se instaló en la ciudad de Paraná, donde –el 8 de junio de 1859– contrajo matrimonio con Carolina González del Solar, con quien tuvo 7 hijos.
En cuanto a su carrera militar, se enroló en las milicias del Estado de Buenos Aires poco después de la Batalla de Caseros. Actuó en San Gregorio, en El Tala e intervino en las batallas de Pavón y de Cepeda. Luchó además junto a López Jordán en Entre Ríos. Debido a su participación en distintas rebeliones federales en las que enfrentó al gobierno de Domingo F. Sarmiento, debió exiliarse en Brasil.
En 1871 volvió al país y fundó la “Revista del Río de la Plata”, mientras escribía también en “El Argentino” y en el diario “El Eco” de Corrientes. Escondido en el Gran Hotel Argentino frente a la que entonces era la Casa de Gobierno, Hernández escribió “El Gaucho Martín Fierro”.
Fue, además, diputado y senador por la provincia de Buenos Aires, y defendió los derechos de los gauchos y fue crítico del centralismo porteño. Murió el 21 de octubre de 1886.
