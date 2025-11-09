Ante la pérdida de poder adquisitivo, el crédito se dispara y en algunos meses supera al débito. Economistas advierten que la "financiarización del consumo cotidiano" es un síntoma de agotamiento financiero y una trampa por las altas tasas.
Lo que se publica en redes podría costar el empleo, según especialistas
La actividad digital de los talentos es vigilada de cerca por las empresas. El 50% de los reclutadores cree que un posteo puede afectar tu posición profesional. Conoce qué tipo de contenido (política, religión, críticas) puede desencadenar una sanción laboral.Argentina09/11/2025
Un estudio de una consultora privada reveló a nivel global que los expertos en recursos humanos le dan valor a lo que sus talentos publican en redes sociales. Esto quiere decir que los posteos que cada trabajador o aspirante realizan pueden tener un impacto negativo en cómo son mirados por las empresas o durante los procesos de selección.
En la Argentina, el 24% de los especialistas de RR.HH. afirma que monitorea las redes sociales de los talentos. En el resto de la región la tendencia es similar, en Ecuador el 33% de los expertos realizan controles; en Perú el 25%; en Panamá el 24%; y en Chile apenas el 11%.
Los datos surgen del estudio Redes Sociales y Empleo realizado por el portal Bumeran en el que participaron 2743 especialistas en recursos humanos de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú.
“El estudio muestra que el 50% de los especialistas en recursos humanos cree que cierto contenido en redes sociales puede afectar la posición de un talento en la organización“, explicó Federico Barni, CEO de Bumeran.
Respecto a si los comentarios o publicaciones en redes sociales de los talentos pueden repercutir en la cultura y/o imagen de la organización, el 65% de los expertos cree que sí, mientras que el 35% opina lo contrario.
No obstante, más de la mitad de los talentos no opina que sea correcto que las organizaciones evalúen las redes sociales de sus empleados y solo al 32% le parece bien.
A qué tipo de empleados le controlan los posteos en redes
El estudio de Bumeran arrojó que casi 3 de cada 10 profesionales de recursos humanos monitorea las redes de los trabajadores en la Argentina.
En detalle, el 48% de los encuestados afirmó que monitorean a toda la organización; el 33% a personas que por su rol representan a la organización, como los voceros; y el 19% a quienes están en cargos directivos.
En cuanto a la forma de realizar los monitoreos, casi la mitad (48%) lo hace de manera ocasional; el 29% ante casos puntuales o de crisis; y el 23% de forma metódica con regularidad.
No obstante, el 68% de los talentos no cree que sea correcto que las organizaciones evalúen las redes sociales de sus empleados y solo al 32% le parece bien.
El impacto de las redes sociales en la carrera profesional: qué dicen los argentinos
El 56% de los trabajadores argentinos afirmó que controla lo que publica en sus redes sociales por miedo a tener repercusiones negativas en su carrera profesional.
Mientras que el 38% dijo que no chequea sus posteos y el 6% restante no utiliza redes sociales.
En la práctica, 4 de cada 10 trabajadores de la región experimentó o presenció algún caso en el que las publicaciones en redes sociales tuvieron repercusiones negativas sobre la carrera laboral de un talento.
Respecto a las medidas que tomaron los empleadores, el 43% aplicó suspensiones o despidos; el 24% le pidió a la persona que eliminara su publicación y el 16% no lo sabe.
De discusiones políticas a religiosas: qué tipo de posteos puede afectar el empleo
Acerca de qué tipos de posteos implicaron algún tipo de suspensión o el despido, los trabajadores enumeraron los siguientes:
El 28% de los talentos tuvo problemas en el trabajo por participar en discusiones políticas o religiosas en sus redes sociales personales.
Otro 28% señaló que fue por comentarios o interacciones negativas con colegas o superiores;
Con información de TN
El 20% por la exposición de conductas inapropiadas fuera del horario de trabajo.
