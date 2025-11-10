"El fútbol es para hombres, no para niñas": Ramón Díaz pidió disculpas tras la polémica

El entrenador argentino de Inter de Porto Alegre, Ramón Díaz, quedó envuelto en la polémica en Brasil tras sus desafortunadas declaraciones, en la que apuntó contra el arbitraje femenino.

Tras el empate 2-2 entre su equipo y Bahía, el riojano de despachó con una frase machista que generó un fuerte repudio en el país vecino.

“Tenemos que tener mucho cuidado, el club tiene que tener mucho cuidado con los árbitros. Con lo que pasó hoy. Y hubo un partido en el que Romero marcó un gol y también fue anulado. Tienen que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Voy a hablar con el presidente", inició.

Sin embargo, posteriormente desató la polémica: "No puede ser que, en un club tan importante, pase esto, lo que pasó hoy. Porque fue increíble. El fútbol es para hombres, no para niñas, es para hombres”.

El reclamo de Ramón Díaz tuvo que ver puntualmente con el gol que le anularon a Johan Carbonero en el primer tiempo, cuando el partido todavía estaba 0-0. El árbitro Lucas Paulo Torezin, a instancias del VAR, anuló el tanto por una falta de Gabriel Mercado sobre Willian José al inicio de la jugada.

La frase del DT rápidamente se viralizó en redes sociales y generó un fuerte repudio en Brasil.

El pedido disculpas de Ramón Díaz



"En mi rueda de prensa posterior al partido de ayer, hice una desafortunada comparación al referirme a una jugada específica.

Reconozco que me equivoqué en mi razonamiento y pido disculpas. Debemos seguir mejorando y espero que este episodio nos sirva de aprendizaje".

Con información de Doble Amarilla