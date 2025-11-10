Un día después de clasificar a Inter Miami con un doblete ante Nashville (4-0) para las semifinales de la Conferencia Este en la Major League Soccer, Leo Messi voló a Barcelona para entrar en el Spotify Camp Nou en el silencio de la noche.
"El fútbol es para hombres, no para niñas": Ramón Díaz pidió disculpas tras la polémica
El entrenador argentino Ramón Díaz, al mando del Inter de Porto Alegre, desató una fuerte controversia en Brasil tras criticar el arbitraje femenino después del empate con Bahía con la frase "El fútbol es para hombres, no para niñas".Deportes10/11/2025
El entrenador argentino de Inter de Porto Alegre, Ramón Díaz, quedó envuelto en la polémica en Brasil tras sus desafortunadas declaraciones, en la que apuntó contra el arbitraje femenino.
Tras el empate 2-2 entre su equipo y Bahía, el riojano de despachó con una frase machista que generó un fuerte repudio en el país vecino.
“Tenemos que tener mucho cuidado, el club tiene que tener mucho cuidado con los árbitros. Con lo que pasó hoy. Y hubo un partido en el que Romero marcó un gol y también fue anulado. Tienen que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Voy a hablar con el presidente", inició.
Sin embargo, posteriormente desató la polémica: "No puede ser que, en un club tan importante, pase esto, lo que pasó hoy. Porque fue increíble. El fútbol es para hombres, no para niñas, es para hombres”.
El reclamo de Ramón Díaz tuvo que ver puntualmente con el gol que le anularon a Johan Carbonero en el primer tiempo, cuando el partido todavía estaba 0-0. El árbitro Lucas Paulo Torezin, a instancias del VAR, anuló el tanto por una falta de Gabriel Mercado sobre Willian José al inicio de la jugada.
La frase del DT rápidamente se viralizó en redes sociales y generó un fuerte repudio en Brasil.
El pedido disculpas de Ramón Díaz
"En mi rueda de prensa posterior al partido de ayer, hice una desafortunada comparación al referirme a una jugada específica.
Reconozco que me equivoqué en mi razonamiento y pido disculpas. Debemos seguir mejorando y espero que este episodio nos sirva de aprendizaje".
Tras ganar el Superclásico, Úbeda dedicó el triunfo a Russo y habló de su continuidad en BocaDeportes10/11/2025
El "Sifón" dedicó la victoria al fallecido Miguel Russo y, sobre su futuro, afirmó que su continuidad no depende de él, aunque su cuerpo técnico quiere seguir el legado de Russo en Boca.
La Selección Argentina se prepara para un único amistoso ante Angola, este viernes 14 a las trece horas en Luanda. El plantel de Scaloni se concentra en Alicante para los entrenamientos y luego viajará a África.
"Tocamos fondo, pero nunca le haríamos la cama a Gallardo": el fuerte descargo de Juanfer tras la derrota en el SuperclásicoDeportes10/11/2025
Tres referentes de River Plate —Juanfer Quintero, Lucas Martínez Quarta y Franco Armani— rompieron el silencio tras la caída 2-0 ante Boca Juniors, reconociendo el "momento muy difícil", pidiendo disculpas a la gente y negando divisiones con el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo.
Marcelo Gallardo volvió a faltar a la prensa tras la caída ante Boca. Con esta, suma ocho conferencias suspendidas en 2025 por diversos motivos, una decisión que se convirtió en una constante y que le generará una multa de la Liga Profesional.
Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en el Superclásico que se disputó en La Bombonera. Se metió en los playoffs del campeonato y logró pase a la Copa Libertadores 2026. Mientras que el Millonario deberá esperar otros resultados.
Las ventas de autos usados registraron un aumento del 11,81% en el acumulado de enero a octubre de 2025 respecto al año anterior, según la CCA, lo que genera optimismo en el sector.
La presidenta de la Fundación Volviendo a Casa, Isabel Soria invitó al “Seminario Internacional: Investigación de la Trata de Personas”, que se realizará el 17 y 18 de noviembre en la Universidad Católica de Salta, con especialistas nacionales e internacionales.
Tras el pedido de Mercado Libre de igualar las regulaciones, Pichetto advirtió a Galperín que las empresas chinas "te van a pasar por arriba", desatando una fuerte polémica en la red social X.