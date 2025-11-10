Un día después de clasificar a Inter Miami con un doblete ante Nashville (4-0) para las semifinales de la Conferencia Este en la Major League Soccer, Leo Messi voló a Barcelona para entrar en el Spotify Camp Nou en el silencio de la noche.
"Tocamos fondo, pero nunca le haríamos la cama a Gallardo": el fuerte descargo de Juanfer tras la derrota en el Superclásico
Tres referentes de River Plate —Juanfer Quintero, Lucas Martínez Quarta y Franco Armani— rompieron el silencio tras la caída 2-0 ante Boca Juniors, reconociendo el "momento muy difícil", pidiendo disculpas a la gente y negando divisiones con el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo.Deportes10/11/2025
River vive horas difíciles tras la dura derrota en el Superclásico frente a Boca, que no solo dejó heridas deportivas sino también expuso un presente preocupante en lo futbolístico y anímico. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo volvió a mostrar una imagen opaca, sin reacción ni claridad, y quedó en el centro de las críticas por un rendimiento muy por debajo de lo esperado.
Lejos de esconderse, los principales referentes del plantel salieron a dar la cara. Con declaraciones cargadas de autocrítica y compromiso, Juanfer Quintero, Lucas Martínez Quarta y Franco Armani hablaron tras el partido, reconociendo errores, pidiendo perdón a los hinchas y dejando mensajes de unión en un momento donde el grupo busca reencontrarse con su identidad y orgullo.
El colombiano Juanfer Quintero fue el primero en hablar tras el golpe sufrido en el Superclásico, dejando en claro la autocrítica del plantel y el dolor por el presente futbolístico del equipo.
“Es un momento muy difícil, por parte de nosotros pedirle disculpas a la gente, somos conscientes del momento que estamos viviendo. Esto nunca nos había pasado. A veces tenemos que darnos cuenta de dónde estamos, que esto que pasa nos fortalece. Nos hacemos cargo y volvemos a pedirle disculpas a la gente".
El mediocampista insistió en que el grupo debe revisar errores y recuperar la identidad: “Tenemos que mirar qué errores estamos cometiendo y por qué no estamos a la altura de la situación.”
Además, Quintero se mostró firme al momento de defender al grupo y al cuerpo técnico: “Yo defiendo a mis compañeros, he hecho historia con este club, pero estamos viviendo un presente muy difícil. Tampoco le damos de comer a cosas que no importan.”
Y cerró con una frase contundente que reflejó el sentir del vestuario: “Tocamos fondo, pero nunca le haríamos la cama a Gallardo”.
Martínez Quarta y su sincero análisis
Con una dureza inusual en sus palabras, Lucas Martínez Quarta reflejó la bronca y autocrítica del plantel por el bajo rendimiento en el clásico:
“La lectura que hago es que fue una mierda. No estuvimos a la altura de este partido. Hay que hacerse cargo, levantar la mano y ser responsables. Estamos metidos en un pozo del que no podemos salir. Acá estamos para dar la cara y pedirle perdón a la gente, porque estamos más que en deuda y somos conscientes de eso.”
El defensor no escondió su frustración y dejó en claro que el grupo debe reaccionar rápido para revertir la situación.
Franco Armani y su visión como referente
El capitán Franco Armani también enfrentó los micrófonos con madurez y liderazgo, pidiendo unidad y trabajo para salir adelante: “Son decisiones del técnico, nosotros las asumimos. Creo que estamos buscando cosas por algún lado… y no las hay. Cuerpo técnico, jugadores y dirigentes estamos unidos. Les pido, por favor, que no busquemos cosas que no existen.”
El arquero recalcó el valor del esfuerzo colectivo en este momento crítico: “Tenemos que estar unidos, como lo estamos. Es la única manera: seguir trabajando, el sacrificio del día a día es lo único que nos va a sacar de esta situación. Unión, compañerismo, estar juntos y tirar todos para adelante, es la única manera de salir de este momento".
Como líder del plantel, también asumió su rol de referente: “Como capitán del equipo, y como todos los referentes del plantel, debemos levantar al equipo, trabajar y mirar para adelante.”
Finalmente, dejó un mensaje de compromiso y lucha: “Hay que seguir luchando, no bajar los brazos y seguir por lo que tenemos adelante. Nos tenemos que recuperar rápido, esto sigue. Tenemos que estar preparados para la exigencia que demanda este club.”
Con autocrítica, mea culpa y un fuerte llamado a la unión, las palabras de Quintero, Martínez Quarta y Armani reflejan el momento más delicado de River en los últimos años. El mensaje es claro: asumir responsabilidades, trabajar y reconstruir la identidad de un equipo que hoy, golpeado, busca volver a levantarse.
Con información de Doble Amarilla
Tras ganar el Superclásico, Úbeda dedicó el triunfo a Russo y habló de su continuidad en BocaDeportes10/11/2025
El "Sifón" dedicó la victoria al fallecido Miguel Russo y, sobre su futuro, afirmó que su continuidad no depende de él, aunque su cuerpo técnico quiere seguir el legado de Russo en Boca.
La Selección Argentina se prepara para un único amistoso ante Angola, este viernes 14 a las trece horas en Luanda. El plantel de Scaloni se concentra en Alicante para los entrenamientos y luego viajará a África.
"El fútbol es para hombres, no para niñas": Ramón Díaz pidió disculpas tras la polémicaDeportes10/11/2025
El entrenador argentino Ramón Díaz, al mando del Inter de Porto Alegre, desató una fuerte controversia en Brasil tras criticar el arbitraje femenino después del empate con Bahía con la frase "El fútbol es para hombres, no para niñas".
Marcelo Gallardo volvió a faltar a la prensa tras la caída ante Boca. Con esta, suma ocho conferencias suspendidas en 2025 por diversos motivos, una decisión que se convirtió en una constante y que le generará una multa de la Liga Profesional.
Zeballos y Merentiel le dieron la victoria a Boca sobre River en el Superclásico
Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en el Superclásico que se disputó en La Bombonera. Se metió en los playoffs del campeonato y logró pase a la Copa Libertadores 2026. Mientras que el Millonario deberá esperar otros resultados.
La productora DF confirmó los horarios, la lista de objetos prohibidos y quién abrirá los conciertos del Radical Optimism Tour en Buenos Aires.
Las ventas de autos usados registraron un aumento del 11,81% en el acumulado de enero a octubre de 2025 respecto al año anterior, según la CCA, lo que genera optimismo en el sector.
Salta será sede del Seminario Internacional sobre Trata de Personas con expertos del país y el exterior
La presidenta de la Fundación Volviendo a Casa, Isabel Soria invitó al “Seminario Internacional: Investigación de la Trata de Personas”, que se realizará el 17 y 18 de noviembre en la Universidad Católica de Salta, con especialistas nacionales e internacionales.
Está a cuatro de Boca a falta de dos fechas y hoy disputará el Superclásico, que deberá ganar. Si no sale campeón, necesitaría una ayuda del Xeneize o de Rosario Central.
"Te van a pasar por arriba": El fuerte retruque de Pichetto a Galperín por el riesgo de Shein y TemuArgentina09/11/2025
Tras el pedido de Mercado Libre de igualar las regulaciones, Pichetto advirtió a Galperín que las empresas chinas "te van a pasar por arriba", desatando una fuerte polémica en la red social X.