"Tocamos fondo, pero nunca le haríamos la cama a Gallardo": el fuerte descargo de Juanfer tras la derrota en el Superclásico

River vive horas difíciles tras la dura derrota en el Superclásico frente a Boca, que no solo dejó heridas deportivas sino también expuso un presente preocupante en lo futbolístico y anímico. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo volvió a mostrar una imagen opaca, sin reacción ni claridad, y quedó en el centro de las críticas por un rendimiento muy por debajo de lo esperado.

Lejos de esconderse, los principales referentes del plantel salieron a dar la cara. Con declaraciones cargadas de autocrítica y compromiso, Juanfer Quintero, Lucas Martínez Quarta y Franco Armani hablaron tras el partido, reconociendo errores, pidiendo perdón a los hinchas y dejando mensajes de unión en un momento donde el grupo busca reencontrarse con su identidad y orgullo.

El colombiano Juanfer Quintero fue el primero en hablar tras el golpe sufrido en el Superclásico, dejando en claro la autocrítica del plantel y el dolor por el presente futbolístico del equipo.

“Es un momento muy difícil, por parte de nosotros pedirle disculpas a la gente, somos conscientes del momento que estamos viviendo. Esto nunca nos había pasado. A veces tenemos que darnos cuenta de dónde estamos, que esto que pasa nos fortalece. Nos hacemos cargo y volvemos a pedirle disculpas a la gente".

El mediocampista insistió en que el grupo debe revisar errores y recuperar la identidad: “Tenemos que mirar qué errores estamos cometiendo y por qué no estamos a la altura de la situación.”

Además, Quintero se mostró firme al momento de defender al grupo y al cuerpo técnico: “Yo defiendo a mis compañeros, he hecho historia con este club, pero estamos viviendo un presente muy difícil. Tampoco le damos de comer a cosas que no importan.”

Y cerró con una frase contundente que reflejó el sentir del vestuario: “Tocamos fondo, pero nunca le haríamos la cama a Gallardo”.

Martínez Quarta y su sincero análisis

Con una dureza inusual en sus palabras, Lucas Martínez Quarta reflejó la bronca y autocrítica del plantel por el bajo rendimiento en el clásico:

“La lectura que hago es que fue una mierda. No estuvimos a la altura de este partido. Hay que hacerse cargo, levantar la mano y ser responsables. Estamos metidos en un pozo del que no podemos salir. Acá estamos para dar la cara y pedirle perdón a la gente, porque estamos más que en deuda y somos conscientes de eso.”

El defensor no escondió su frustración y dejó en claro que el grupo debe reaccionar rápido para revertir la situación.

Franco Armani y su visión como referente

El capitán Franco Armani también enfrentó los micrófonos con madurez y liderazgo, pidiendo unidad y trabajo para salir adelante: “Son decisiones del técnico, nosotros las asumimos. Creo que estamos buscando cosas por algún lado… y no las hay. Cuerpo técnico, jugadores y dirigentes estamos unidos. Les pido, por favor, que no busquemos cosas que no existen.”

El arquero recalcó el valor del esfuerzo colectivo en este momento crítico: “Tenemos que estar unidos, como lo estamos. Es la única manera: seguir trabajando, el sacrificio del día a día es lo único que nos va a sacar de esta situación. Unión, compañerismo, estar juntos y tirar todos para adelante, es la única manera de salir de este momento".

Como líder del plantel, también asumió su rol de referente: “Como capitán del equipo, y como todos los referentes del plantel, debemos levantar al equipo, trabajar y mirar para adelante.”

Finalmente, dejó un mensaje de compromiso y lucha: “Hay que seguir luchando, no bajar los brazos y seguir por lo que tenemos adelante. Nos tenemos que recuperar rápido, esto sigue. Tenemos que estar preparados para la exigencia que demanda este club.”

Con autocrítica, mea culpa y un fuerte llamado a la unión, las palabras de Quintero, Martínez Quarta y Armani reflejan el momento más delicado de River en los últimos años. El mensaje es claro: asumir responsabilidades, trabajar y reconstruir la identidad de un equipo que hoy, golpeado, busca volver a levantarse.

Con información de Doble Amarilla