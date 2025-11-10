Tras ganar el Superclásico, Úbeda dedicó el triunfo a Russo y habló de su continuidad en Boca

Un día después de clasificar a Inter Miami con un doblete ante Nashville (4-0) para las semifinales de la Conferencia Este en la Major League Soccer, Leo Messi voló a Barcelona para entrar en el Spotify Camp Nou en el silencio de la noche.
Boca derrotó 2-0 a River y se quedó con el Superclásico, en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025 en La Bombonera. Tras la cómoda victoria que pudo ser goleada, habló Claudio Úbeda en conferencia de prensa y dedicó el triunfo a Miguel Ángel Russo, con el agregado de su visión sobre una posible continuidad en el cargo en 2026.
"Estoy muy feliz por el resultado y por la forma. El planteo que nos propusimos de vivir cada partido como una final venimos cumpliendo, creciendo desde lo futbolístico y la personalidad. El equipo lo hizo bien", inició el Sifón.
Una de las postales del encuentro fue su emoción tras el pitazo final, sobre la cual se expidió y aprovechó para rendir tributo a Miguel Russo: "Cuando terminó el partido me abracé con Juvenal porque nos acordamos de Miguel, gran parte y todo lo que se ve del equipo es imagen de él. Estoy seguro que está festejando con nosotros desde arriba, queríamos compartir con él y su familia. Fue eso lo que nos provocó cuando terminó el partido, que me acordé de él y se lo dedicamos todos a él. Está todo el mundo de Boca detrás festejando, también va para ellos".
"El equipo viene teniendo un crecimiento sostenido en las últimas fechas y hoy demostró ante un rival histórico como es River mostró solidez y seguridad. No desesperarnos al perder la posición, tácticamente nos paramos bien y llegamos en varias situaciones. Mostramos ser un equipo serio, sólido y ambicioso, creo que tiene que ser siempre así el perfil de Boca", explicó Úbeda.
Con el triunfo, el Xeneize logró clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores, una meta crucial con la que el Sifón no se conforma y apunta a luchar por el Torneo Clausura: "Era el objetivo principal de la institución, de nosotros, de todos. Pero no es el único, nos quedan objetivos importantes es menos de un mes y medio y hay que buscarlos como corresponde".
Frente a las dudas sobre su continuidad debido a su asunción de emergencia por el fallecimiento de Russo, el ex-Racing dio a conocer los diálogos previos con Miguelo y se expidió sobre la chance de seguir al frente del Xeneize en 2026: "Con Miguel siempre hablábamos permanentemente del futuro y entendíamos que el día que Miguel no estuviese íbamos a seguir como Cuerpo Técnico y el legado que nos dejaba. Lamentablemente se nos fue mucho antes de tiempo Miguel y todos conocen el pensamiento de Miguel y lo que hubiese querido".
"Terminó su vida estando en Boca, que era lo que él quería, y quería que -por lo menos- terminemos lo que nos correspondía. Mi continuidad no depende absolutamente de mí, por su puesto que estamos súper contentos y conformes en el lugar en el que estamos, nos sentimos privilegiados de ser parte de esta institución, que tenemos todo. Nosotros estamos muy conformes", deslizó.
"No nos olvidemos. Cumplimos el primer objetivo, que era muy importante, en entrar a la Copa", indicó el Sifón antes de ser cortado por la alegría de sus jugadores, que cantaron por la elusiva séptima conquista continental y sumaron al entrenador.
Con información de TyC Sports
