Un día después de clasificar a Inter Miami con un doblete ante Nashville (4-0) para las semifinales de la Conferencia Este en la Major League Soccer, Leo Messi voló a Barcelona para entrar en el Spotify Camp Nou en el silencio de la noche.
Rumbo a Luanda: el itinerario de la Selección Argentina para la Fecha FIFA
La Selección Argentina se prepara para un único amistoso ante Angola, este viernes 14 a las trece horas en Luanda. El plantel de Scaloni se concentra en Alicante para los entrenamientos y luego viajará a África.Deportes10/11/2025
El fútbol de selecciones vuelve a levantar su telón en noviembre y la Selección Argentina tendrá acción frente a su par de Angola, el próximo viernes 14 desde las 13 hs. de nuestro país.
En Luanda, capital y principal urbe de la nación africana, la ‘Albiceleste’ saltará al campo tras sus presentaciones en los Estados Unidos en la pasada Fecha FIFA del mes de octubre ante Venezuela (1-0) y Puerto Rico (6-0).
A diferencia de las anteriores ventanas, Argentina disputará un único compromiso en esta ocasión, en uno de los últimos compromisos que verá en la antesala a la próxima Copa del Mundo que dará comienzo en junio próximo en Norteamérica.
Cómo es el cronograma de actividades de la Selección Argentina
Los profesionales citados por Lionel Scaloni están arribando entre este domingo y mañana lunes a la ciudad española de Alicante, en donde Las Fincas Resort servirá de campamento para el resto de las actividades en el campo de juego para el plantel.
El lunes será el turno de un entrenamiento vespertino a puertas cerradas donde los jugadores se aclimarán al ritmo buscado por el staff técnico del seleccionado. Con la misma sintonía, las prácticas por la tarde seguirán el martes, aún sin confirmar la posible presencia de prensa en la sesión.
Scaloni cambiará la modalidad para los siguientes dos días, con entrenamientos matutinos (estos ambos a puertas cerradas) tanto el día miércoles como el jueves. En ese segundo día el DT brindará su testimonio en conferencia de prensa ante los medios de prensa, con lugar y horario a confirmar.
El 13 de noviembre la delegación emprenderá su viaje post almuerzo rumbo a Luanda, donde el viernes 14 tendrá su ya citado partido ante su par de Angola.
El defensor y referente del Tottenham viaja a Alicante luego de encender las alarmas en el último choque del equipo de Thomas Franck ante los ‘Red Devils' en la Premier League. El propio DT calmó las aguas y confirmó que la lesión del ex Belgrano no es grave, y que su salida en Londres fue por una fatiga física en los minutos finales.
Cabe mencionar que Romero había regresado a jugar para los ‘Spurs’ tras una molestia en el aductor la semana anterior, lo cual obligó al entrenador danés y todo el club inglés a tomar precauciones para no forzarlo y prevenir una lesión mayor.
Por su parte, el zaguero del Manchester United se suma a las convocatorias a las órdenes de Lionel Scaloni para la Fecha FIFA, a fin de afianzar la zona defensiva central que tiene en su plantilla a Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y al ‘Cuti'.
Con información de Doble Amarilla
Zeballos y Merentiel le dieron la victoria a Boca sobre River en el Superclásico
Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en el Superclásico que se disputó en La Bombonera. Se metió en los playoffs del campeonato y logró pase a la Copa Libertadores 2026. Mientras que el Millonario deberá esperar otros resultados.
