Gallardo suspendió ocho conferencias en 2025: las ausencias de River

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, volvió a ausentarse en una conferencia de prensa, algo que se convirtió en un sello en este nuevo ciclo, ya que es la octava vez que pega el faltazo en 2025, luego de la derrota en el Superclásico.

El equipo no encuentra respuestas y una clara muestra de ello fue la caída por 2-0 ante Boca, que significó la novena derrota en los últimos once partidos. Esto, llevó al “Muñeco” a apostar a un nuevo silencio, que no pasó desapercibido.

Con esta ausencia, Gallardo suspendió una conferencia de prensa octava vez en 2025. Varias de las anteriores se dieron en circunstancias diversas.

Las ocho ocasiones en las que Gallardo suspendió su conferencia de prensa durante 2025:

San Lorenzo (2-2-20025): en el Nuevo Gasómetro, tras un 0-0 intenso, Gallardo se retiró del estadio sin hablar debido a un cuadro de fiebre que lo afectó durante todo el día. El “Muñeco” avisó al cuerpo de prensa que no se sentía en condiciones físicas de atender a los medios y abandonó el estadio apenas finalizó el clásico.



Sarmiento (6-4-2025): tras el empate en Junín, el DT decidió no presentarse ante la prensa luego de sumar su tercer empate consecutivo en el Apertura. Durante el partido se lo vio molesto, gesticulando y reprochando a los jugadores. Además, descargó su enojo contra el árbitro al final del encuentro. Todo indicaba que la suspensión respondió a la bronca por el rendimiento y a la reiteración de explicaciones, dónde esa semana el entrenador ya había hablado.

Previa del Mundial de Clubes (10-6-2025): en el predio de Ezeiza, River abrió un entrenamiento con presencia de medios y se esperaba una conferencia del técnico al finalizar la práctica. Incluso se había montado una sala especial para el evento, pero minutos antes del inicio, se comunicó que Gallardo prefería no hablar. La decisión sorprendió a los periodistas y marcó una nueva muestra del hermetismo que rodeó al equipo antes del viaje internacional.



Lanús (25-8-2025): el “Millonario” tenía el triunfo asegurado, pero un gol agónico de Rodrigo Castillo decretó el 1-1 final y desató la furia del entrenador. Las cámaras captaron al “Muñeco” insultando en el banco ("La p… madre") mientras buscaba complicidad con Matías Biscay. Tras el pitazo final, Gallardo se fue del estadio sin hablar, completamente enojado por el empate.



San Martín de San Juan (31-8-2025): pese al triunfo 2-0 en el Monumental, Gallardo volvió a suspender la conferencia. La decisión, según su entorno, respondió a la reiteración de apariciones públicas: el DT ya había hablado tras los partidos ante Libertad por Copa Libertadores y Unión por Copa Argentina. Aunque el resultado fue positivo, el entrenador optó por el silencio estratégico.



Talleres de Córdoba (18-10-2025): el sexto episodio se dio en un contexto más delicado. Si bien el equipo volvió al triunfo, la presión externa, las críticas internas y el clima de tensión dirigencial explican, al menos en parte, esta nueva ausencia.



Gimnasia y Esgrima La Plata (2-11-2025): la caída ante el “Lobo” que venía golpeado fue otro motivo para que el entrenador se llame a silencio. Esa noche no le salió nada a River, ni siquiera pudo convertir de penal en el último suspiro.

Por último, la octava ausencia (9-11-2025) tras la derrota ante Boca Juniors. Si bien en la antesala renovó su vínculo con River pese “a un año malo deportivo” que no lo hará correr de la entidad, las 9 derrotas en 11 partidos caló hondo en un Gallardo que se lo notó golpeado en La Bombonera.

La consecuencia para Gallardo por suspender la conferencia

En la Liga Profesional de Fútbol, ente que regula el Torneo Clausura, las conferencias de prensa post partido son de carácter obligatorias para cada entrenador.

Por lo tanto Marcelo Gallardo deberá afrontar una multa económica por decidir ausentarse y no mediar dialogo con los periodistas.

Con información de Doble Amarilla