El representante argentino en la Fórmula 1 fue ratificado en su puesto de cara a la temporada entrante. El pilarense brindó su visión de cara a un 2026 que lo tendrá como corredor en compañía de Pierre Gasly.
Colapinto sigue en la Fórmula 1: Alpine confirmó su continuidad para 2026
El piloto argentino iniciará por primera vez una temporada completa como titular. El equipo confía en su talento tras un año marcado por los desafíos técnicos.Deportes07/11/2025
Este viernes llegó el anuncio más esperado: Franco Colapinto seguirá como piloto titular de Alpine durante la temporada 2026 de la Fórmula 1. El argentino continuará como compañero del francés Pierre Gasly y buscará sacar provecho de los cambios que presentará el auto para poder tener un mejor desempeño en comparación con la actual campaña.
En la temporada 2025, recién llegado desde Williams, Colapinto había empezado como piloto de reserva para dar el salto a la titularidad en la sexta carrera en reemplazo del australiano Jack Doohan.
Hasta el momento, al argentino no pudo conseguir los resultados deseados por el bajo rendimiento del monoplaza A525. A ese condicionamiento técnico se le sumaron algunos problemas en las estrategias que el equipo implementó para las carreras y que le impidieron sumar puntos desde su llegada.
Sin embargo, si hubo algo que siempre estuvo claro fue el talento de Colapinto para manejar un auto con numerosas fallas. Eso fue lo que lo llevó, incluso, a superar a su compañero Gasly en algunas de las últimas carreras.
El italiano Flavio Briatore, que en los papeles es el asesor deportivo pero que en realidad es quien tiene la última palabra en las decisiones importantes, había puesto en duda la continuidad del argentino en algún tramo de la temporada. Aunque finalmente decidió respaldarlo luego de haber sido el gran artífice de su desembarco en Alpine a principios de 2025.
De esta manera, por primera vez en su carrera, el nacido en Pilar estará en una temporada de Fórmula 1 desde el arranque ya que en 2024 con Williams había corrido solo las nueve carreras finales.
Será una nueva oportunidad para demostrar sus cualidades como piloto, sobre todo a partir de la incorporación de los nuevos motores de Mercedes y de otras innovaciones que tendrá el auto para ir en busca de la zona de puntos.
Vamos Nene 🇦🇷@FranColapinto completes our 2026 driver line-up, bringing further stability and continuity to the team for the new regulation era. pic.twitter.com/TwshFWYQN2— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 7, 2025
Con información de TN
La ‘Albiceleste’ jugará el viernes que viene ante Angola como visitante. Entre los jugadores aparece el delantero del Racing de Estrasburgo, que a fuerza de goles se ganó un lugar en la consideración y pisa fuerte de cara al Mundial 2026
Por otra noche InfernalDeportes07/11/2025
El viernes visitan al subcampeón de la categoría, San Isidro de San Francisco, Córdoba, desde las 21, por la tercera presentación salteña en la Liga Argentina
Se homenajeará a la máxima figura utilizando su nombre en la nueva casa
Tras la semifinal de la Liga, el equipo de Graneros perdió 1-0 ante Tucumán Central y los jugadores se fueron a las trompadas contra el cuerpo arbitral.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El programa apunta a incorporar perfiles especializados y marca —según el Ministerio de Seguridad— un cambio de paradigma en la estructura de ambas instituciones.
Alerta por un doble ciclón brasileño en Argentina: lluvias, viento y un fuerte descenso de temperaturaArgentina06/11/2025
Dos centros de baja presión llegan al territorio desde el país vecino, lo que traerá lluvias, tormentas y fuertes vientos para varias provincias.
Ventas caen porque la tarjeta de crédito se usa para comprar alimentos, advierten empresariosArgentina06/11/2025
Según empresarios pymes, las familias recurren al crédito para estirar el mes, utilizando la tarjeta para alimentos en lugar de bienes durables.
"Marita Verón está viva en Paraguay": la angustiosa pista que recibió Susana TrimarcoSociedad06/11/2025
La madre de la joven desaparecida hace 23 años recibió información sobre su posible paradero y activó la investigación inmediata.