Cuánto costará fumar en 2026: diciembre cerró nuevos aumentos

Fumar será más caro en 2026. Sobre el cierre de diciembre, las dos principales tabacaleras del país aplicaron un nuevo aumento promedio del 6%, el sexto y último del año, que define los precios con los que comienzan a vender los kioscos desde enero.

Las listas oficiales corresponden a Massalin Particulares y British American Tobacco (BAT), y rigen en todo el país.

Entre los precios de referencia, Marlboro Red Común quedó en $4.950, Philip Morris Box 20 en $4.750, Chesterfield Original en $3.680 y Marlboro Crafted Blue en $2.750.

En el caso de BAT, Lucky Strike Box 20 cuesta $4.750, Camel Box 20 $5.300, Rothmans XL $4.350 y Winston Box 20 $3.490.

El balance de 2025 muestra subas acumuladas cercanas al 36% en marcas líderes, mientras que las líneas económicas registraron los mayores incrementos, con aumentos de hasta 72% en el año. La única excepción fue Winston, que mantuvo su precio sin cambios durante todo 2025.

A lo largo del año, los cigarrillos tuvieron aumentos en enero, marzo, junio, agosto, octubre y diciembre, una tendencia que impacta de lleno en el precio final al consumidor.

Con información de Infokioscos