La víctima tenía 61 años y había salido a supervisar la zona por las ráfagas de viento. También hubo dos heridos.
Cuánto costará fumar en 2026: diciembre cerró nuevos aumentos
Las principales tabacaleras actualizaron sus listas sobre el cierre de diciembre. Los nuevos valores rigen desde enero y marcan cómo arranca el 2026 en los kioscos.Argentina31/12/2025
Fumar será más caro en 2026. Sobre el cierre de diciembre, las dos principales tabacaleras del país aplicaron un nuevo aumento promedio del 6%, el sexto y último del año, que define los precios con los que comienzan a vender los kioscos desde enero.
Las listas oficiales corresponden a Massalin Particulares y British American Tobacco (BAT), y rigen en todo el país.
Entre los precios de referencia, Marlboro Red Común quedó en $4.950, Philip Morris Box 20 en $4.750, Chesterfield Original en $3.680 y Marlboro Crafted Blue en $2.750.
En el caso de BAT, Lucky Strike Box 20 cuesta $4.750, Camel Box 20 $5.300, Rothmans XL $4.350 y Winston Box 20 $3.490.
El balance de 2025 muestra subas acumuladas cercanas al 36% en marcas líderes, mientras que las líneas económicas registraron los mayores incrementos, con aumentos de hasta 72% en el año. La única excepción fue Winston, que mantuvo su precio sin cambios durante todo 2025.
A lo largo del año, los cigarrillos tuvieron aumentos en enero, marzo, junio, agosto, octubre y diciembre, una tendencia que impacta de lleno en el precio final al consumidor.
Con información de Infokioscos
CFK sigue internada y espera definiciones sobre su detención durante la feria de eneroArgentina01/01/2026
La expresidenta continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada en el Sanatorio Otamendi de esta capital.
Alcoholemia positiva: Registraron casi 100 casos en todo el país durante Año NuevoArgentina01/01/2026
Tras más de 5000 operativos en todo el país, la Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que el valor más alto registrado fue de 2,23 g/l en Zárate, provincia de Buenos Aires
El primero fue en San Luis, con el nacimiento de Mia Saray Frías Olaechea a las 00hs.
Hubo un incremento de heridos por pirotecnia.
En la previa de Año Nuevo, por un problema en la Subestación Bosques, hubo casi un millón de usuarios afectados.
Walter Montoya pasó por Rosario Central, Sevilla, Cruz Azul, Gremio, Defensor Sporting, Central Córdoba y Godoy Cruz antes de llegar a Gimnasia y Tiro.
La falla en un transformador de Edesur dejó sin servicio a miles de usuarios; el Ejecutivo advierte sobre la necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica.
Helena Giselle nació a las 00.02 y fue la primera del 2026 en Tucumán
El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó el primer nacimiento del 2026 ocurrido minutos después de la medianoche en una maternidad pública.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
Durante el feriado de Año Nuevo, el hospital sostuvo la atención sanitaria con más de 350 asistencias y el trabajo de más de 600 agentes de salud de distintas áreas.