AFA dejará de convocar en selecciones juveniles a quienes se vayan por patria potestad

La AFA comenzó a delinear una normativa inédita que buscará poner un freno a determinadas maniobras en el fútbol formativo. La iniciativa apunta a que los futbolistas que abandonen el país amparados en la patria potestad dejen de ser convocados a las selecciones juveniles, en una decisión que ya genera consenso en el ámbito dirigencial.

El impulso de la medida surge luego del caso que tuvo como protagonista a River a quien perdio a una de las joyas de la cantera (Lucas Scarlato) a traves de su representante Martín Guastadisegno, cuyo accionar fue considerado abusivo por distintos sectores del fútbol argentino. La situación encendió las alarmas en AFA, que decidió avanzar con un marco reglamentario más claro para proteger a los clubes y a los propios juveniles.

Según trascendió, la idea ya fue comunicada a las instituciones, incluido el propio River, y cuenta con el respaldo del Comité Ejecutivo. Todo indica que el apoyo será unánime, ya que los clubes coinciden en la necesidad de ordenar el proceso formativo y evitar salidas prematuras que perjudiquen el desarrollo deportivo.

De concretarse, la normativa marcará un antes y un después en el fútbol juvenil argentino, reforzando el rol de la AFA como ente regulador y enviando un mensaje claro sobre la protección de los talentos jóvenes y el respeto por los procesos de formación.

Pese al vínculo con el círculo íntimo de Scarlato, el representante tiene una historia oscura y varios conflictos y un pasado similar en Núñez. “Guasta”, como se lo apoda, estuvo involucrado en la salida de Joaquín Panichelli del “Millonario”, también por patria potestad en 2022.

En aquel entonces, hoy el goleador de Racing Strasbourg, por consejo de su agente, decidió no firmar contrato y se marchó a España luego de que Martín Demichelis no le asegurara minutos en el primer equipo. Así mismo, por la transferencia a Francia, el “Millo” recibió un 20% del monto por derechos de formación.

La figura legal que habilita a las familias a retirar juveniles del fútbol formativo

En el mundo del deporte juvenil, la llamada responsabilidad parental se transformó en una herramienta cada vez más utilizada por las familias para decidir el futuro de sus hijos dentro, o fuera, de un club. A través de este recurso, los padres pueden avalar la salida de un menor aun cuando la institución intente sostener su permanencia mediante reglamentos internos, trabas administrativas o la negativa a otorgar el pase libre.

Desde la óptica jurídica, la elección del lugar donde un menor entrena, estudia o desarrolla su actividad deportiva forma parte del derecho de los progenitores a definir su proyecto de vida, siempre y cuando no se vean afectados los derechos fundamentales del niño. Esa potestad es la que, en muchos casos, prevalece por encima de las normas internas del fútbol formativo.

La tensión aparece cuando esta facultad legal entra en colisión con las regulaciones deportivas. Los clubes suelen argumentar que realizaron una inversión sostenida en formación, acompañamiento y crecimiento del futbolista, y por eso se resisten a liberar su ficha. Frente a ese escenario, las familias recurren con frecuencia a la Justicia civil, principalmente mediante recursos de amparo, para hacer valer la responsabilidad parental.

En la mayoría de los antecedentes judiciales, los fallos terminan priorizando el interés superior del menor por sobre los intereses económicos o institucionales. Sin embargo, este camino no está exento de efectos colaterales: en el fútbol argentino existe un acuerdo no escrito entre clubes para no sumar a jugadores que se desvincularon bajo esta modalidad, lo que puede dejar al juvenil sin competencia oficial durante largos períodos.

Por ese motivo, antes de llegar a una instancia judicial, muchas veces se opta por la mediación y la búsqueda de acuerdos económicos que eviten el conflicto. De esta manera, la responsabilidad parental se consolidó como una pieza central en la relación entre clubes y juveniles, reflejando un cambio de paradigma donde la decisión familiar y los derechos del niño comienzan a imponerse sobre las estructuras tradicionales del fútbol formativo.

