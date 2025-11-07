El representante argentino en la Fórmula 1 fue ratificado en su puesto de cara a la temporada entrante. El pilarense brindó su visión de cara a un 2026 que lo tendrá como corredor en compañía de Pierre Gasly.
Con sorpresas y ausencias de peso, los convocados de la Selección para el amistoso con Angola
Lionel Scaloni eligió 24 futbolistas para el duelo de la Albiceleste del próximo 14 de noviembre el Luanda. El Dibu y los del fútbol local, ausentes. Adentro Prestianni, Perrone y Panichelli.Deportes07/11/2025
En la tarde del jueves, la Selección Argentina dio a conocer la lista de convocados para el amistoso ante Angola de la próxima fecha FIFA, con varias sorpresas y algunas ausencias de peso, como el caso de Emiliano Martínez y los jugadores del medio local. Además, se destacan las presencias de Máximo Perrone y la primera vez de Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli.
La Scaloneta tendrá un solo duelo de preparación en la próxima fecha FIFA, que se llevará a cabo el viernes 14 de noviembre, con horario a confirmar, en Luanda, la capital del país africano. La idea del cuerpo técnico de Lionel Scaloni es continuar probando jugadores, tal como lo hizo a principios de este mes en Estados Unidos, donde venció a Venezuela y Puerto Rico.
De los principales exponentes, están Lionel Messi, capitán, Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Nicolás González y Giovani Lo Celso.
Entre las novedades más importantes, se resalta la inclusión de solo dos arqueros: Gerónimo Rulli y Walter Benítez, mientras que Emiliano Martínez tendrá su descansoy Facundo Cambeses, que debutó ante Puerto Rico, se quedará en Racing.
Además del guardameta de La Academia, otros jugadores del fútbol argentino que estuvieron en la última gira y quedaron afuera son Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero de River, y Leandro Paredes de Boca.
Otros nombres que estuvieron ante Venezuela y Puerto Rico pero se quedaron sin su lugar son Leonardo Balerdi, lesionado en Olympique de Marsella, y Franco Mastantuono, atacante de Real Madrid, que padece una pubalgia.
Las sorpresas en la lista de la Selección Argentina
Con varias ausencias importantes, Lionel Scaloni también sorprendió con algunas de las inclusiones que llamaron la atención, como el regreso de Valentín Barco, de gran presente en el Racing de Estrasburgo. En el elenco francés también atraviesa un enorme momento goleador Joaquín Panichelli, surgido de River y que fue citado por primera vez.
Gianluca Prestianni, una de las grandes figuras de la Sub 20 de Diego Placente en el Mundial de Chile, se ganó su lugar entre los convocados y podría tener su estreno con la Mayor, misma situación que atraviesa Máximo Perrone, compañero de Nicolás Paz (también convocado) en el Como de Italia.
Con información de TyC Sports
La ‘Albiceleste’ jugará el viernes que viene ante Angola como visitante. Entre los jugadores aparece el delantero del Racing de Estrasburgo, que a fuerza de goles se ganó un lugar en la consideración y pisa fuerte de cara al Mundial 2026
