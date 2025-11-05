Billeteras virtuales: Rendimientos diarios alcanzan el 39% TNA, hoy

Las cuentas remuneradas de billeteras virtuales lideran por rendimiento y liquidez. Con vigencia al 5 de noviembre, Naranja X ofrece la TNA más alta con 39%, seguida de cerca por Ualá con el 37%.

Economía05/11/2025

La ventaja de la liquidez inmediata sigue impulsando a las billeteras virtuales. Al día de hoy, 5 de noviembre, el rendimiento diario (TNA) de los FCI Money Market de plataformas como Mercado Pago y Personal Pay se sitúa alrededor del 31%.

Naranja X (Cuenta Remunerada) **: 39.00 %
Ualá (Cuenta Remunerada) *: 37.00 %
Cocos (FCI RM): 35.00 %
Prex Argentina (FCI MM): 34.71 %
IEB+ (FCI MM): 32.23 %
Personal Pay (FCI MM): 31.86 %
Mercado Pago (FCI MM): 31.86 %
Lemon Cash (FCI MM): 31.21 %
N1U (FCI MM): 29.82 %
Claro Pay (FCI MM): 29.60 %
Astropay (FCI MM): 26.50 %
LB Finanzas (FCI MM): 25.91 %

* El tope a remunerar es de $1.500.000 depositados.

** El tope a remunerar es de $800.000 depositados.

plazo fijoPlazos Fijos hoy, 5 de noviembre: Bancos pagan hasta 38% TNA

¿Cómo funcionan las cuentas remuneradas?

Las cuentas remuneradas generan intereses diarios sobre el dinero depositado, sin la necesidad de tener que invertirlos y se acreditan a fin de mes, (a diferencia de una caja de ahorro tradicional que prácticamente no otorga rendimientos). Es decir, uno dispone del dinero de forma inmediata, pero a su vez este dinero va generando un interés día a día.

 
¿Cuál es la ventaja de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) vs. Plazos Fijos?

Los Fondos Comunes de Inversión que invierten en instrumentos de renta fija o plazos fijos, tienen un rendimiento muy similar a los Plazos Fijos, pero con una gran diferencia muy valorada por los usuarios:

Ofrecen liquidez inmediata: A diferencia del Plazo Fijo Tradicional, los FCI que invierten en instrumentos de renta fija o plazos fijos permiten retirar el dinero de forma inmediata (dentro del horario bancario) o en un plazo de 24-48 hs, dependiendo de la composición del FCI

Con información de El Economista

