Merval revierte caída y bonos siguen de alza

El Estado avanzará con la venta de viviendas finalizadas y nunca entregadas. El objetivo es recuperar fondos y dar uso a unidades ociosas en distintos desarrollos habitacionales.
Los bonos en dólares siguen de racha. En el premarket de Wall Street, los Globales avanzan hasta 1% este miércoles y le dan continuidad a la buena performance posterior a las elecciones legislativas. Mientras tanto, en la bolsa local, las acciones revierten la baja del martes y el índice S&P Merval opera en verde.
En Wall Street, cuya rueda general abre a las 11.30 (hora argentina) desde esta semana, los bonos soberanos argentinos estiran sus ganancias en las operaciones del premarket. El Global GD41 lidera las alzas diarias, con un 1%. Los Bonares también cotizan en positivo, con subas de hasta 0,9%.
Mientras tanto, en la bolsa porteña, el índice S&P Merval trepa 2,5% hasta los 3.156.135 puntos. De esta manera, revierte la caída del martes y recupera la dinámica que mostró desde el triunfo del oficialismo en las elecciones.
Según un informe de UBA Económicas, el poder adquisitivo del ingreso básico se ubica por debajo del nivel de 2001. El Gobierno convocó al Consejo del Salario para el 26 de noviembre.
Según un artículo del Financial Times publicado este domingo, funcionarios del gobierno de Estados Unidos evalúan una estrategia para promover la dolarización en un conjunto de países, y Argentina aparece encabezando esa lista.
El ex titular del Banco Central advirtió que “la balanza cambiaria no aguanta esto” al describir el impacto de la fuga de capitales y la falta de divisas. También cuestionó la falta de inversión en proyectos estratégicos.
La baja del Riesgo País tras las elecciones impulsó a las provincias a adelantarse a la Nación. Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Chubut están negociando activamente con Wall Street.
El expresidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, lanzó una dura advertencia sobre la crisis de divisas en Argentina. El economista descartó de plano la dolarización, calificándola de "salto al vacío".
La salida de Francos desató una tormenta en el sur: China, las represas y el futuro en Santa CruzPolítica04/11/2025
El alejamiento del exjefe de Gabinete expuso la disputa entre las alas del Gobierno y dejó en el aire proyectos estratégicos con China. Santa Cruz, entre la presión de Washington y la necesidad de reactivar las represas.