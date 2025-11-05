Merval revierte caída y bonos siguen de alza

Los bonos en dólares siguen de racha. En el premarket de Wall Street, los Globales avanzan hasta 1% este miércoles y le dan continuidad a la buena performance posterior a las elecciones legislativas. Mientras tanto, en la bolsa local, las acciones revierten la baja del martes y el índice S&P Merval opera en verde.

En Wall Street, cuya rueda general abre a las 11.30 (hora argentina) desde esta semana, los bonos soberanos argentinos estiran sus ganancias en las operaciones del premarket. El Global GD41 lidera las alzas diarias, con un 1%. Los Bonares también cotizan en positivo, con subas de hasta 0,9%.

Tras el rally histórico, el mercado gira la mirada hacia la política: las señales que marcarán la semana

Mientras tanto, en la bolsa porteña, el índice S&P Merval trepa 2,5% hasta los 3.156.135 puntos. De esta manera, revierte la caída del martes y recupera la dinámica que mostró desde el triunfo del oficialismo en las elecciones.

Con información de Ámbito