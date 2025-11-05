Plazos Fijos hoy, 5 de noviembre: Bancos pagan hasta 38% TNA

Hoy, 5 de noviembre, los plazos fijos tradicionales ofrecen TNA de hasta el 38% en entidades como Banco del Sol.

Economía05/11/2025

plazo fijo

La inversión a plazo fijo mantiene su perfil seguro. Este 5 de noviembre, la TNA promedio se actualizó, con la mayoría de los bancos comerciales ofreciendo tasas entre el 27% y 33%. Consulte el simulador para saber cuánto gana con su capital a 30 días.

Tasa de interés de Plazos Fijos en principales bancos

Este es el listado de los 9 bancos con mayor volumen de depósitos en pesos, junto con la TNA vigente, disponible para los clientes que realicen un plazo fijo online en pesos a 30 días.

Banco Nación: 33.00 %
Banco Macro: 33.00 %
Banco ICBC: 32.25 %
Banco Credicoop: 31.00 %
Banco Santander: 29.00 %
Banco Ciudad de Buenos Aires: 28.00 %
Banco Galicia: 27.00 %
Banco de la Provincia de Buenos Aires: 27.00 %
Banco BBVA: 27.00 %

Tasa de interés de Plazos Fijos en otros bancos

Estos bancos también informan la TNA de plazo fijo al BCRA:

Banco del Sol: 38.00 %
Crédito Regional Compañía Financiera: 38.00 %
Banco Meridian: 37.00 %
Banco Voii: 37.00 %
Banco Bica: 36.00 %
Banco CMF: 36.00 %
Banco de Corrientes: 36.00 %
Banco de la Provincia de Córdoba: 36.00 %
REBA Compañía Financiera: 36.00 %
Banco Provincia de Tierra del Fuego: 36.00 %
Banco del Chubut: 35.00 %
Banco Mariva: 35.00 %
Bibank: 35.00 %
Banco Hipotecario: 32.50 %
Banco COMAFI: 32.00 %
Banco Dino: 32.00 %
Banco Julio: 32.00 %
Banco Masventas: 30.00 %

¿Cómo simular el rendimiento de un Plazo Fijo?

Si querés ver cuánto ganarías invirtiendo tu plata a plazo fijo banco por banco, podés utilizar el Simulador de Plazos Fijos en pesos. El uso es muy sencillo:

Ingresá al link Simulador de Plazos Fijos en pesos
Indicá el monto a invertir y la cantidad de días
Seleccioná "Calcular" y listo! Vas a ver cuánto te pagaría cada banco.

¿Cuándo conviene hacer un Plazo Fijo?

Conviene hacer un plazo fijo en Argentina cuando busques una inversión de bajo riesgo a corto plazo y quieras proteger tu dinero frente a la inflación, o al menos no sufrir una pérdida significativa del poder adquisitivo.

¿Cuál es el tiempo mínimo para poder retirar el dinero de un Plazo Fijo?

El tiempo mínimo para retirar el dinero de un plazo fijo tradicional en Argentina es de 30 días. En caso que el plazo fijo se constituya por mayor tiempo, se podrá disponer de los fondos una vez cumplido el plazo.

