El salario mínimo cayó 2% en septiembre y ya perdió 34% de su valor desde 2023

La pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) se profundizó en septiembre, con una nueva caída del 2% en términos reales.

El retroceso se suma a las bajas de julio y agosto (-0,5% en cada mes), luego de una breve estabilidad en junio (0,1%). El dato se desprende del último relevamiento de UBA Económicas, que señaló que desde la asunción de Javier Milei, el salario básico acumula una importante pérdida de valor frente a la inflación.

De acuerdo al relevamiento, en diciembre de 2023, la aceleración inflacionaria provocó una caída del 15%, que fue seguida por otra más pronunciada en enero (-17%).

Si bien en algunos meses los aumentos nominales lograron empatar o superar el alza de precios, la tendencia general se mantuvo en rojo: entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, el salario mínimo real se desplomó 34%.

Con este deterioro, el salario mínimo en términos reales se ubica hoy por debajo del nivel de 2001. Además, representa una erosión del 63% respecto del valor máximo alcanzado en septiembre de 2011.

Actualmente, el salario mínimo para los trabajadores mensualizados es de $322.000, mientras que los jornalizados perciben $1610 por hora. Ese sueldo equivale a unos US$214,66 al tipo de cambio oficial y funciona, además, como referencia para los empleados informales.

En tanto, el Gobierno convocó al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para el próximo 26 de noviembre, a las 12.30, en la Secretaría de Trabajo. Allí se analizarán los montos vigentes y posibles incrementos, mientras que en una audiencia previa se debatirán los valores mínimos y máximos de la prestación por desempleo.

En este contexto, las dos CTA reclamaron al Gobierno que el piso salarial “no cubre las necesidades de las familias” y exigieron definir una canasta básica objetiva que sirva de parámetro para fijar el salario mínimo. El haber básico no se actualiza desde mayo, cuando se dispuso un aumento en cinco tramos por laudo del Poder Ejecutivo.

El ajuste que defina el Consejo también impactará en la prestación por desempleo, que es equivalente al 75% de la mejor remuneración mensual del trabajador en los seis meses previos al cese.

