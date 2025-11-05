Subastarán casas del Procrear que quedaron sin dueños

El Gobierno avanzará con la venta de viviendas sin adjudicar pertenecientes a desarrollos del programa Procrear. Se trata de unidades terminadas que nunca fueron entregadas y que ahora serán puestas a disposición del público a través de un sistema de subastas online. La medida forma parte del proceso de reordenamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de los activos inmobiliarios administrados por el Estado.

Según información oficial, la decisión abarca propiedades construidas durante etapas anteriores del programa que quedaron vacantes, ya sea por desistimientos, inconvenientes administrativos o falta de adjudicatarios. Las casas y departamentos están distribuidos en distintos complejos habitacionales del país y formaron parte de urbanizaciones desarrolladas con financiamiento público.

Qué tipo de viviendas se subastarán

Las unidades corresponden a proyectos terminados en años previos, tanto casas como departamentos, con servicios básicos y conexiones ya instaladas. Son propiedades destinadas a uso residencial familiar y localizadas en barrios planificados, con espacios verdes, infraestructura comunitaria y cercanía a áreas urbanas. La oferta exacta de unidades habilitadas para la venta será detallada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el Banco Hipotecario, organismo histórico vinculado al programa.

En los complejos incluidos se encuentran desarrollos de distintas provincias, entre ellos proyectos de escala media y barrios completos realizados en terrenos fiscales. Las viviendas fueron concebidas bajo estándares constructivos del programa federal respectivo y, en su mayoría, cuentan con dos o tres dormitorios, aunque la disponibilidad puede variar según cada predio.

Cómo será el mecanismo de subasta

La modalidad elegida es la subasta pública online. Se realizará a través de la plataforma digital oficial utilizada por la AABE para la enajenación de bienes del Estado. Las fechas, horarios y requisitos para participar serán publicados en el sitio web del organismo.

El proceso incluirá:

Inscripción previa obligatoria en la plataforma

Acreditación de documentación personal y fiscal

Pago de una garantía de participación, cuyo monto será informado para cada subasta

Presentación de ofertas vía electrónica en los días previstos

Cada vivienda contará con un precio base. A partir de esa cifra, los interesados podrán ofertar durante el período habilitado. Las unidades serán adjudicadas a quienes resulten ganadores de cada llamado.

Quiénes pueden participar

Podrán intervenir personas físicas o jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos. No se exigirá tener un crédito hipotecario aprobado antes de la subasta, aunque los adjudicatarios deberán demostrar capacidad de pago para completar la operación. El Gobierno habilitará alternativas de financiamiento bancario, pero los detalles específicos de tasas, plazos y condiciones deberán solicitarse a las entidades participantes una vez adjudicada la vivienda.

No habrá restricciones por edad o condición laboral, aunque será necesario contar con ingresos comprobables para avanzar en la etapa posterior a la puja. Las bases del proceso incluirán información sobre los criterios de verificación y la documentación requerida.

Qué pasa con los créditos Procrear vigentes

La medida no afecta a los beneficiarios actuales del sistema de crédito Procrear. Quienes poseen un préstamo activo continúan bajo las condiciones pactadas originalmente. Esta iniciativa alcanza únicamente a las casas no asignadas y no implica modificaciones en los esquemas de financiamiento para adjudicatarios previos.

De acuerdo con fuentes oficiales, la decisión busca darle salida a activos que permanecen sin uso y generar ingresos para el Estado, en línea con disposiciones que permiten la comercialización de viviendas que no lograron ser asignadas durante los procesos originales del programa.

Cómo inscribirse paso a paso

Una vez habilitado el registro, los interesados deberán:

Crear una cuenta en la plataforma de subastas de la AABE

Cargar datos personales y documentación respaldatoria

Seleccionar el inmueble de interés y abonar la garantía correspondiente

Confirmar la participación para acceder al sistema de ofertas

Realizar las pujas dentro del plazo y horario establecidos

Posteriormente, quienes resulten ganadores deberán completar los trámites de adjudicación y escrituración, y acordar las condiciones de pago o financiamiento con la entidad designada. El proceso deberá realizarse dentro de los plazos fijados, que serán informados junto a cada llamado.

El cronograma oficial será publicado por el Gobierno nacional en los próximos días. Las viviendas se irán incorporando progresivamente, con distintas fechas para los diversos desarrollos del país. Cada lote contará con información técnica, ubicación, fotos y características principales para facilitar la evaluación por parte de los interesados.

Los especialistas en subastas recomiendan revisar la documentación, consultar las características de cada unidad, verificar el entorno del desarrollo y analizar la capacidad financiera antes de ingresar al proceso. También es importante tener en cuenta los gastos asociados, como escrituración e impuestos.

En esta modalidad, la oferta ganadora se convierte en un compromiso firme: no avanzar con la operación puede implicar la pérdida de la garantía depositada.

Con información de Infobae