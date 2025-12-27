Uno por uno: quiénes son los senadores que votaron a favor del Presupuesto 2026

Con una sesión extensa y marcada por cruces políticos, el Senado sancionó el Presupuesto 2026. El oficialismo logró apoyos clave de la UCR, el PRO y bloques provinciales, mientras el peronismo votó mayoritariamente en contra.

27/12/2025

En una sesión que se extendió durante horas y estuvo marcada por los reclamos del kirchnerismo, el Senado de la Nación convirtió en ley este viernes el Presupuesto 2026. La votación en general terminó con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención.

El oficialismo consiguió el respaldo de los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, un grupo de peronistas referenciados en el bloque Convicción Federal y senadores que responden a gobernadores o que mantienen posiciones independientes en la Cámara alta.

Por el contrario, el bloque Justicialista que lidera José Mayans —alineado con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner— votó en contra de la iniciativa.

Los senadores peronistas rechazaron todo el texto que ya había conseguido media sanción en Diputados, donde se eliminó el polémico Capítulo 11 que proponía derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.

Con información de TN

