El senador Luis Juez destacó la aprobación del Presupuesto 2026 como una "hoja de ruta" necesaria, pero reclamó una mejora urgente en el salario real y lanzó duras críticas contra la AFA.
Uno por uno: quiénes son los senadores que votaron a favor del Presupuesto 2026
Con una sesión extensa y marcada por cruces políticos, el Senado sancionó el Presupuesto 2026. El oficialismo logró apoyos clave de la UCR, el PRO y bloques provinciales, mientras el peronismo votó mayoritariamente en contra.Política27/12/2025
En una sesión que se extendió durante horas y estuvo marcada por los reclamos del kirchnerismo, el Senado de la Nación convirtió en ley este viernes el Presupuesto 2026. La votación en general terminó con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención.
El oficialismo consiguió el respaldo de los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, un grupo de peronistas referenciados en el bloque Convicción Federal y senadores que responden a gobernadores o que mantienen posiciones independientes en la Cámara alta.
Por el contrario, el bloque Justicialista que lidera José Mayans —alineado con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner— votó en contra de la iniciativa.
Los senadores peronistas rechazaron todo el texto que ya había conseguido media sanción en Diputados, donde se eliminó el polémico Capítulo 11 que proponía derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.
El abogado de Claudio "Chiqui" Tapia, Gregorio Dalbon, denunció un "avance coordinado" del Gobierno Nacional contra la AFA y su conducción.
El plan abarca sectores de energía, transporte y servicios, incluyendo activos de alto perfil como Enarsa, AySA, Intercargo y la red de Ferrocarriles Argentinos, con el fin de atraer inversiones y reducir el déficit estructural del Estado.
El ex titular de ARCA, Juan Pazo, respaldó la Ley de Inocencia Fiscal y criticó el sistema tributario previo, al que definió como un "régimen soviético" que trataba a los ciudadanos como delincuentes.
El gobernador Maximiliano Pullaro cuestionó la asignación de recursos del Presupuesto 2026, denunciando que los fondos nacionales para rutas son insuficientes comparados con la inversión de Santa Fe.
El apartado más controvertido del Presupuesto fue aprobado con apoyo de aliados del oficialismo. Incluye cambios en el financiamiento universitario y elimina porcentajes mínimos de inversión en educación y ciencia.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.
El ambiente artístico argentino despide a Ricardo "Chiqui" Pereyra, quien falleció este domingo a los 74 años tras sufrir un accidente doméstico.
Un informe de CIPPEC reveló que el 43% de las jubilaciones en Argentina se otorgan mediante regímenes de excepción, alcanzando a 4,2 millones de beneficiario.
La Caldera: vecinos evitaron que la crecida de un arroyo se lleve una camioneta
Las intensas lluvias provocaron la crecida del arroyo Guaranguay, en el sur de La Caldera. Una camioneta quedó atrapada por el agua y al menos seis barrios permanecen aislados.