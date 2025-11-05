Figallo destacó la gestión ordenada de los mercados municipales y el avance de la reconstrucción del San Miguel

La administradora de los mercados municipales, María Figallo, afirmó que la reconstrucción del Mercado San Miguel “avanza a toda velocidad” y que el proceso se desarrolla dentro de los plazos previstos. Además, subrayó que la reciente creación de la Unidad Administradora de Mercados y Mercaditos Municipales permitió ordenar y transparentar la gestión del sistema.

“Estamos muy ocupados de que los tiempos y los plazos se cumplan. Ayer la gente que anda por el centro habrá notado que circulaban los camiones de hormigón, ya tenemos una parte loceada sobre calle Urquiza y se trabaja sobre la estructura de Ituzaingó”, detalló Figallo en declaraciones en Aries.

La funcionaria recordó que el Mercado San Miguel continúa operativo, con ingresos habilitados por calle Florida y San Martín, y que los comerciantes afectados por la obra fueron relocalizados temporalmente en el anexo de pasaje Miramar.

En cuanto a la gestión general, Figallo explicó que la nueva unidad administrativa —creada por ordenanza del Concejo Deliberante— le otorga un marco institucional más sólido y transparente al funcionamiento de los mercados. “La unidad tiene un consejo consultivo, debe rendir cuentas cada seis meses al Concejo y está bajo control del Tribunal de Cuentas”, precisó.

Además, señaló que el organismo tiene a su cargo el Mercado San Miguel, el Mercadillo Evita, el Mercadillo Belgrano y el Patio de la Empanada, junto con la supervisión de la reconstrucción del Mercado Plaza de España, siniestrado hace un año.

“Mi compromiso personal es la transparencia y la eficiencia en todas las acciones que desarrollemos. Queremos que los mercados sean espacios ordenados, seguros y con jerarquía, tanto para los puesteros como para los vecinos”, concluyó.