La campaña busca reforzar las reservas de sangre y sensibilizar sobre la donación voluntaria. También se brindará información sobre cómo convertirse en donante de médula ósea.
Figallo destacó la gestión ordenada de los mercados municipales y el avance de la reconstrucción del San Miguel
La administradora de los mercados municipales, María Figallo, afirmó que la reconstrucción del Mercado San Miguel “avanza a toda velocidad” y que el proceso se desarrolla dentro de los plazos previstos. Además, subrayó que la reciente creación de la Unidad Administradora de Mercados y Mercaditos Municipales permitió ordenar y transparentar la gestión del sistema.
“Estamos muy ocupados de que los tiempos y los plazos se cumplan. Ayer la gente que anda por el centro habrá notado que circulaban los camiones de hormigón, ya tenemos una parte loceada sobre calle Urquiza y se trabaja sobre la estructura de Ituzaingó”, detalló Figallo en declaraciones en Aries.
La funcionaria recordó que el Mercado San Miguel continúa operativo, con ingresos habilitados por calle Florida y San Martín, y que los comerciantes afectados por la obra fueron relocalizados temporalmente en el anexo de pasaje Miramar.
En cuanto a la gestión general, Figallo explicó que la nueva unidad administrativa —creada por ordenanza del Concejo Deliberante— le otorga un marco institucional más sólido y transparente al funcionamiento de los mercados. “La unidad tiene un consejo consultivo, debe rendir cuentas cada seis meses al Concejo y está bajo control del Tribunal de Cuentas”, precisó.
Además, señaló que el organismo tiene a su cargo el Mercado San Miguel, el Mercadillo Evita, el Mercadillo Belgrano y el Patio de la Empanada, junto con la supervisión de la reconstrucción del Mercado Plaza de España, siniestrado hace un año.
“Mi compromiso personal es la transparencia y la eficiencia en todas las acciones que desarrollemos. Queremos que los mercados sean espacios ordenados, seguros y con jerarquía, tanto para los puesteros como para los vecinos”, concluyó.
"El IPS atraviesa un déficit de $5.000 millones”, admitió Mangione
Mangione confirmó que Salud incorpora médicos jubilados ante la falta de profesionales
“Pidan factura y denuncien”: el reclamo de Mangione por cobros indebidos de plus
Salud rediagrama la atención ante la sobrecarga hospitalaria en Salta
Aclaran la polémica por los gatos del Mercado San Miguel: “No pasó nada, fue una fumigación habitual”
Abren hoy las inscripciones virtuales para mujeres a Escuelas de Cadetes y SuboficialesSalta03/11/2025
