El ciclo de cine de los martes proyectará documentales salteños durante el mes de noviembre
El programa cuenta con los estrenos de "Senda India", el último trabajo de Daniela Seggiaro, y "Las Almas" de Laura Basombrío. Además, se proyectarán una película brasilera y otra paraguaya.
En noviembre el ciclo Los Martes estará dedicado a los documentales. La programación está a cargo de la directora salteña y programadora invitada, Daniela Seggiaro, y contará con el estreno de dos documentales salteños y dos internacionales.
“Abrimos un espacio para las películas locales que faltaban estrenar. Una es ‘Senda India’, que es mi última película documental, y otra es ‘Las Almas’, de Laura Basombrío, que, si bien ya se habían dado en la al cine una sola vez, le falta acercarse al público. Van a tener dos pasadas más”, explicó Seggiaro en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.
Además de las producciones salteñas, el ciclo contará con dos documentales de la región: la brasileña “La transformación de canuto”, de Ariel Kuaray Ortega y Ernesto de Carvalho; y la paraguaya “Bajo las banderas, el sol”, de Juanjo Pereira.
“En la transformación de Canuto, Salta tuvo algo que ver porque Ernesto de Carvalho es el hijo de Rita Segato, es antropólogo e hizo una película muy interesante, y del montaje fue consultada Lucrecia Martel, así que estuvo presente. Es una película que recorrió muchísimos lugares y acá todavía no se había visto”, señaló.
Seggiaro resaltó la importancia de “ver el cine más cerca nuestro” debido a la presencia de los realizadores durante las proyecciones.
“Los martes está apostando también a ese cine que estamos haciendo en el país y la región, y que está mucho más cerca de nosotros, No solo habla de nosotros, sino que también podemos interpelarlo”, cerró.
Programación LOS MARTES – Noviembre 2025 – Usina Cultural
Martes 4 de noviembre
19 hs: “Las Almas” de Laura Basombrío
21 hs: “Senda India” de Daniela Seggiaro.
Martes 11 de noviembre
19 hs: “Senda India” de Daniela Seggiaro.
21 hs: “Las Almas” de Laura Basombrío
Martes 18 de noviembre
19 hs: “Las Almas” de Laura Basombrío.
21 hs: “La transformación de Canuto” de Ariel Kuaray Ortega y Ernesto de Carvalho.
Martes 25 de noviembre
19 hs: “Senda India” de Daniela Seggiaro.
21 hs: “Bajo las banderas, el sol” de Juanjo Pereira.
Las entradas tienen un valor de $4.400, y están a la venta de forma anticipada en www.vamos.gob.ar , y en boletería de la Usina al momento de la función.
