La selección tuvo lugar este fin de semana en el Teatro Municipal, donde jurados especializados en música y danza, determinaron los ganadores que se presentarán en la edición 54° del Certamen para Nuevos Valores en Cosquín.
La Orquesta Sinfónica presentará un concierto junto al maestro Rodolfo Mederos
El concierto se realizará el próximo viernes, a las 21, en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia y tendrá al histórico maestro bandoneonista, Rodolfo Mederos, como solista invitado.Cultura & Espectáculos03/11/2025
La Orquesta Sinfónica de Salta continúa su Temporada 2025 con la presentación del reconocido bandoneonista y compositor Rodolfo Mederos, quien ofrecerá un concierto titulado “El tango: una escultura”. La función tendrá lugar el viernes 7 de noviembre, a las 21 horas, en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, bajo la dirección del maestro invitado Luis Sava.
El programa incluirá obras del propio Mederos, como Azúcar y Cerezas, además de clásicos del repertorio tanguero como El caburé de Arturo de Bassi y Oblivion de Astor Piazzolla. También se interpretarán piezas de Carlos Gardel, entre ellas Volver, Soledad y Melodía de arrabal, en arreglos especialmente adaptados para formato sinfónico.
En palabras de Mederos, el título del concierto se debe a que “la música, con su naturaleza inmaterial, curiosamente se comporta como un objeto material. Una escultura puede observarse desde varios ángulos, donde cada uno de estos ofrece una visión distinta del mismo objeto. Igual ocurre con la música: diferentes maneras de tocar y reordenar sus elementos le confieren aspectos muy distintos al original. Es la música escultórica”.
Las entradas numeradas se encuentran a la venta en la boletería del Teatro Provincial, ubicado en Zuviría 70, y a través de la plataforma digital “Vamos”. Los valores son: plateas A (filas 1 a 16), $10.000; plateas B (filas 17 a 26), $8.000; palcos, $10.000; pullman y súper pullman, $6.000, con un 10% adicional por servicio de ticketera. Se dispone además de un cupo limitado de pases gratuitos para jubilados y estudiantes.
Luego de los rumores, el legendario grupo confirmó el show en nuestro país. Todos los detalles.
Luck Ra sorprendió en MasterChef Celebrity al reemplazar a La JoaquiCultura & Espectáculos03/11/2025
El cantante ingresó al programa luciendo el delantal de su novia y prometió defender su lugar en la competencia de cocina.
El Polivalente inauguró el Congreso Nacional “Poli-Arte” con docentes y artistas de todo el país
Desde este lunes y hasta el miércoles, el Centro Polivalente de Arte de Salta realiza el Congreso Nacional “Poli-Arte” en la Usina Cultural.
Ajedrez: Salta será sede de un circuito sudamericano con más de 400 jugadoresCultura & Espectáculos03/11/2025
Salta será la sede del Cuarto Circuito Minero de Ajedrez, uno de los torneos rápidos más importantes de la región. El certamen, que se realizará el 15 y 16 de noviembre, ofrecerá una bolsa de cuatro millones de pesos en premios.
Chris Martin sorprendió a todos y subió al escenario con Tini en TecnópolisCultura & Espectáculos03/11/2025
El vocalista de la banda británica apareció de imprevisto en el show de la argentina y juntos interpretaron “We Pray” y “Carne y Hueso”
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
River Plate cayó como local 1 a 0 ante Gimnasia, agudizando su crisis en el Torneo Clausura. La derrota se selló sobre la hora, cuando el arquero de Gimnasia le atajó un penal a Miguel Borja en la última jugada del partido.
Tras la nueva derrota de River Plate ante Gimnasia, el DT Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa. Gallardo se retiró del Monumental en silencio, sin brindar declaraciones.