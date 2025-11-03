La Orquesta Sinfónica presentará un concierto junto al maestro Rodolfo Mederos

La Orquesta Sinfónica de Salta continúa su Temporada 2025 con la presentación del reconocido bandoneonista y compositor Rodolfo Mederos, quien ofrecerá un concierto titulado “El tango: una escultura”. La función tendrá lugar el viernes 7 de noviembre, a las 21 horas, en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, bajo la dirección del maestro invitado Luis Sava.

El programa incluirá obras del propio Mederos, como Azúcar y Cerezas, además de clásicos del repertorio tanguero como El caburé de Arturo de Bassi y Oblivion de Astor Piazzolla. También se interpretarán piezas de Carlos Gardel, entre ellas Volver, Soledad y Melodía de arrabal, en arreglos especialmente adaptados para formato sinfónico.

En palabras de Mederos, el título del concierto se debe a que “la música, con su naturaleza inmaterial, curiosamente se comporta como un objeto material. Una escultura puede observarse desde varios ángulos, donde cada uno de estos ofrece una visión distinta del mismo objeto. Igual ocurre con la música: diferentes maneras de tocar y reordenar sus elementos le confieren aspectos muy distintos al original. Es la música escultórica”.

Las entradas numeradas se encuentran a la venta en la boletería del Teatro Provincial, ubicado en Zuviría 70, y a través de la plataforma digital “Vamos”. Los valores son: plateas A (filas 1 a 16), $10.000; plateas B (filas 17 a 26), $8.000; palcos, $10.000; pullman y súper pullman, $6.000, con un 10% adicional por servicio de ticketera. Se dispone además de un cupo limitado de pases gratuitos para jubilados y estudiantes.