La selección tuvo lugar este fin de semana en el Teatro Municipal, donde jurados especializados en música y danza, determinaron los ganadores que se presentarán en la edición 54° del Certamen para Nuevos Valores en Cosquín.
AC/DC vuelve a la Argentina
AC/DC vuelve a la Argentina

Luego de los rumores, el legendario grupo confirmó el show en nuestro país. Todos los detalles.
AC/DC, la legendaria banda australiana formada por Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young en guitarras, Matt Laug en batería y Chris Chaney en bajo, anunció su regresó a la Argentina luego de 16 años. Será el 23 de marzo, en River.
Las entradas estarán a la venta a partir del viernes 7 de noviembre a las 10 hs, únicamente a través de All Access.
En los últimos días, circularon con fuerza los rumores de que AC/DC estaba planeando una gira por Sudamérica que incluiría paradas en Brasil, Argentina y Chile. Ante la posibilidad del regreso de la banda australiana, los fanáticos no demoraron en ilusionarse, sobre todo por la gran oleada de conciertos internacionales que se vivieron este año y se anunciaron para el próximo.
Para terminar con el misterio, fue el productor cordobés José Palazzo quien abordó los rumores a través de su cuenta de Twitter. “Confirmado”, escribió citando otro posteo de la red social que hablaba sobre los rumores de que la legendaria banda llegaría a Sudamérica en 2026.
El regreso de Johnson
El tour tomó el nombre de su último disco, Power Up (2020), y marcó el regreso de Johnson a una gira larga. En 2016, el cantante fue reemplazado por el vocalista de Guns N’ Roses, Axl Rose, después de que tuviera que retirarse por problemas de audición. Ahora vuelve a liderar la banda gracias a avances tecnológicos en auriculares especiales.
La última vez de Angus Young y compañía en la Argentina fue en 2009, con tres fechas en el Monumental. Los shows quedaron inmortalizados en el disco Live at River Plate, editado en 2012.
Con información de TN
El cantante ingresó al programa luciendo el delantal de su novia y prometió defender su lugar en la competencia de cocina.
Desde este lunes y hasta el miércoles, el Centro Polivalente de Arte de Salta realiza el Congreso Nacional "Poli-Arte" en la Usina Cultural.
Salta será la sede del Cuarto Circuito Minero de Ajedrez, uno de los torneos rápidos más importantes de la región. El certamen, que se realizará el 15 y 16 de noviembre, ofrecerá una bolsa de cuatro millones de pesos en premios.
El vocalista de la banda británica apareció de imprevisto en el show de la argentina y juntos interpretaron "We Pray" y "Carne y Hueso"
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
