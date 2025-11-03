AC/DC vuelve a la Argentina

AC/DC, la legendaria banda australiana formada por Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young en guitarras, Matt Laug en batería y Chris Chaney en bajo, anunció su regresó a la Argentina luego de 16 años. Será el 23 de marzo, en River.

Las entradas estarán a la venta a partir del viernes 7 de noviembre a las 10 hs, únicamente a través de All Access.

En los últimos días, circularon con fuerza los rumores de que AC/DC estaba planeando una gira por Sudamérica que incluiría paradas en Brasil, Argentina y Chile. Ante la posibilidad del regreso de la banda australiana, los fanáticos no demoraron en ilusionarse, sobre todo por la gran oleada de conciertos internacionales que se vivieron este año y se anunciaron para el próximo.

Para terminar con el misterio, fue el productor cordobés José Palazzo quien abordó los rumores a través de su cuenta de Twitter. “Confirmado”, escribió citando otro posteo de la red social que hablaba sobre los rumores de que la legendaria banda llegaría a Sudamérica en 2026.

El regreso de Johnson

El tour tomó el nombre de su último disco, Power Up (2020), y marcó el regreso de Johnson a una gira larga. En 2016, el cantante fue reemplazado por el vocalista de Guns N’ Roses, Axl Rose, después de que tuviera que retirarse por problemas de audición. Ahora vuelve a liderar la banda gracias a avances tecnológicos en auriculares especiales.

La última vez de Angus Young y compañía en la Argentina fue en 2009, con tres fechas en el Monumental. Los shows quedaron inmortalizados en el disco Live at River Plate, editado en 2012.

