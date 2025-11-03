Luck Ra sorprendió en MasterChef Celebrity al reemplazar a La Joaqui

El Polivalente inauguró el Congreso Nacional “Poli-Arte” con docentes y artistas de todo el país
Desde este lunes y hasta el miércoles, el Centro Polivalente de Arte de Salta realiza el Congreso Nacional “Poli-Arte” en la Usina Cultural.
El cantante ingresó al programa luciendo el delantal de su novia y prometió defender su lugar en la competencia de cocina.Cultura & Espectáculos03/11/2025
Se vivió otra noche caliente en la emisión de este domingo de MasterChef Celebrity, con la sorpresiva participación del cantante de cuarteto Luck Ra, quien reemplazará a su novia “La Joaqui” en la competencia de cocina.
Al inicio del programa, Wanda Nara le dio la bienvenida al segundo grupo de famosos, sin la presencia de la cantante de RKT: “Como verán, está faltando una compañera, la dan por descartada, pero no, La Joaqui está de gira. Y nos mandó una persona que estoy segura de que va a cuidar muy bien su lugar en la competencia”.
Fue allí cuando Luck Ra ingresó al estudio luciendo el delantal blanco de su pareja y sorprendiendo a los demás famosos con su presencia en la competencia.
“Un honor el traspaso. Vamos a ver si puedo representarla a Juaqui como se debe”, le contó a Wanda.
Cuando la conductora le entrego un delantal con su nombre, el artista sorprendió al lucir una remera con un corazón en el centro y una imagen de él junto a Joaqui, además de una romántica frase abajo de ello.
Al momento de revelar cuanto tiempo estará a cargo de la cocina, el músico dijo no tener idea: “Y... cuando vuelvo de la gira, la verdad que me mataste. Yo no sé, anoche estuve aprendiendo todo esto, estuve viendo los programas. Así que vamos a dejarlo todo en la cancha”.
“Pero Joaqui es medio fuerte, tiene carácter. ¿No te dijo ‘sí te bochan ni aparezcas por casa’?”, lanzó Wanda.
“Solo me dijo: ‘No pierdas esto, hijo de mil’, así que solo tengo una tarea", contesto entre risas.
Para finalizar su presentación oficial en el certamen, Luck Ra confesó cuál es el su plato favorito de La Joaqui: “A mí me encantan los guisos de fideos moñitos que se hace”.
Con información de Noticias Argentinas
