Definieron la delegación del Pre Cosquín 2026 sede Salta

Se realizó la selección de los artistas que conforman la Delegación de la Sede Salta rumbo al Pre Cosquín 2026. Los seleccionados participarán en enero próximo en el tradicional escenario Atahualpa Yupanqui, en la plaza Próspero Molina de Cosquín.

En la previa a la final, Oscar Humacata, referente de la organización del Pre Cosquín – Sede Salta, manifestó: “Estamos viviendo la final de esta sede para definir a los ganadores en canto y danza que representarán a Salta en el escenario Atahualpa Yupanqui. Los finalistas ya se están preparando, muchos llegaron del interior y se quedaron para participar de esta última instancia. Hay mucho talento y estamos muy agradecidos por este espacio que nos brinda la Municipalidad, porque esta es la casa de todos y nos permite dar vida a esta competencia”.

“Es importante destacar que se trata de nuevos valores del canto y la danza, con mucha gente joven, y algo muy especial de esta edición es que hay hijos de participantes que ya ganaron en años anteriores, buscando hoy su propio lugar en el emblemático escenario de Cosquín” agregó.

Ganadores rubro Música:

Solista Vocal: Valentina Domínguez y Luz Reinoso

Dúo Vocal: Milaipa

Conjunto Vocal: Trilio

Solista Instrumental: Perotti Villagra

Canción Inédita: Canción para Patricia

Ganadores rubro Danza: