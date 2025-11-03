Luego de los rumores, el legendario grupo confirmó el show en nuestro país. Todos los detalles.
Definieron la delegación del Pre Cosquín 2026 sede Salta
La selección tuvo lugar este fin de semana en el Teatro Municipal, donde jurados especializados en música y danza, determinaron los ganadores que se presentarán en la edición 54° del Certamen para Nuevos Valores en Cosquín.Cultura & Espectáculos03/11/2025
Se realizó la selección de los artistas que conforman la Delegación de la Sede Salta rumbo al Pre Cosquín 2026. Los seleccionados participarán en enero próximo en el tradicional escenario Atahualpa Yupanqui, en la plaza Próspero Molina de Cosquín.
En la previa a la final, Oscar Humacata, referente de la organización del Pre Cosquín – Sede Salta, manifestó: “Estamos viviendo la final de esta sede para definir a los ganadores en canto y danza que representarán a Salta en el escenario Atahualpa Yupanqui. Los finalistas ya se están preparando, muchos llegaron del interior y se quedaron para participar de esta última instancia. Hay mucho talento y estamos muy agradecidos por este espacio que nos brinda la Municipalidad, porque esta es la casa de todos y nos permite dar vida a esta competencia”.
“Es importante destacar que se trata de nuevos valores del canto y la danza, con mucha gente joven, y algo muy especial de esta edición es que hay hijos de participantes que ya ganaron en años anteriores, buscando hoy su propio lugar en el emblemático escenario de Cosquín” agregó.
Ganadores rubro Música:
- Solista Vocal: Valentina Domínguez y Luz Reinoso
- Dúo Vocal: Milaipa
- Conjunto Vocal: Trilio
- Solista Instrumental: Perotti Villagra
- Canción Inédita: Canción para Patricia
Ganadores rubro Danza:
- Ballet Folklórico: Santiago Ayala
- Pareja de Baile Estilizado: Gerón Belén – Mercado Agustín
- Pareja de Baile Tradicional: Arias Fernanda – Siquila Pablo
- Solista Malambo Femenino: Guzmán Clara
- Solista Malambo Masculino: Alvarado Cristian
- Conjunto de Malambo: Alma Gaucha
Luck Ra sorprendió en MasterChef Celebrity al reemplazar a La JoaquiCultura & Espectáculos03/11/2025
El cantante ingresó al programa luciendo el delantal de su novia y prometió defender su lugar en la competencia de cocina.
El Polivalente inauguró el Congreso Nacional “Poli-Arte” con docentes y artistas de todo el país
Desde este lunes y hasta el miércoles, el Centro Polivalente de Arte de Salta realiza el Congreso Nacional “Poli-Arte” en la Usina Cultural.
Ajedrez: Salta será sede de un circuito sudamericano con más de 400 jugadoresCultura & Espectáculos03/11/2025
Salta será la sede del Cuarto Circuito Minero de Ajedrez, uno de los torneos rápidos más importantes de la región. El certamen, que se realizará el 15 y 16 de noviembre, ofrecerá una bolsa de cuatro millones de pesos en premios.
Chris Martin sorprendió a todos y subió al escenario con Tini en TecnópolisCultura & Espectáculos03/11/2025
El vocalista de la banda británica apareció de imprevisto en el show de la argentina y juntos interpretaron “We Pray” y “Carne y Hueso”
Más de treinta automóviles Ferraris visitaron Salta este viernes en el marco del recorrido del “Passion Ferrari del Altiplano 2025” como parte de su paso por el norte argentino y chileno. El trayecto comenzó en Calama, Chile, y recorre Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan y Mendoza.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
Tras la nueva derrota de River Plate ante Gimnasia, el DT Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa. Gallardo se retiró del Monumental en silencio, sin brindar declaraciones.