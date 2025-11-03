El Polivalente inauguró el Congreso Nacional “Poli-Arte” con docentes y artistas de todo el país

Luck Ra sorprendió en MasterChef Celebrity al reemplazar a La JoaquiCultura & Espectáculos03/11/2025
El cantante ingresó al programa luciendo el delantal de su novia y prometió defender su lugar en la competencia de cocina.
Desde este lunes y hasta el miércoles, el Centro Polivalente de Arte de Salta realiza el Congreso Nacional “Poli-Arte” en la Usina Cultural.Cultura & Espectáculos03/11/2025Ivana Chañi
Con la participación de destacados especialistas y docentes universitarios, comenzó este lunes 3 de noviembre en la Usina Cultural el Congreso Nacional “Poli-Arte”, una iniciativa del Centro Polivalente de Arte de Salta que se desarrollará hasta el miércoles 5.
El encuentro, dirigido por el profesor Ricardo Buzzada, convoca a educadores artísticos, investigadores y estudiantes de todo el país para intercambiar experiencias sobre la enseñanza del arte y su importancia en la formación integral de las personas.
“El Poli-Arte es un espacio de encuentro para pensar el arte desde la educación, y la educación desde el arte”, destacó Buzzada en diálogo con Aries.
Entre los oradores invitados figuran el Dr. Favio Shifres, la Dra. Alejandra Panozzo Zenere, la Lic. Daniela Sotomayor, la Lic. Felicita Mamaní y la Lic. Ana Panozzo Zenere, además del propio Buzzada. También se destaca la participación de Alicia Muñoz, quien incorpora la danza al programa académico con una mirada inclusiva y contemporánea de la educación artística.
“Estamos muy emocionados porque es la primera vez que organizamos un evento de estas dimensiones. Tiene una finalidad sumamente importante para nosotros, porque es una finalidad pedagógica. Trajimos a docentes universitarios de trayectoria para brindar talleres, capacitaciones y exposiciones que después podamos aplicar en nuestras tareas áulicas”, explicó.
Las jornadas incluyen talleres, ponencias, experiencias pedagógicas y demostraciones artísticas, que buscan articular la práctica creativa con la reflexión docente. Las actividades se realizan desde las 8:00 en la Usina Cultural, mientras que por las noches el Teatro Provincial será sede de las presentaciones de estudiantes del Polivalente de Arte.
El congreso cuenta con una inscripción de $30.000 para docentes y $10.000 para estudiantes, valores que incluyen la participación en todas las actividades formativas y las funciones artísticas.
El cantante ingresó al programa luciendo el delantal de su novia y prometió defender su lugar en la competencia de cocina.
Salta será la sede del Cuarto Circuito Minero de Ajedrez, uno de los torneos rápidos más importantes de la región. El certamen, que se realizará el 15 y 16 de noviembre, ofrecerá una bolsa de cuatro millones de pesos en premios.
El vocalista de la banda británica apareció de imprevisto en el show de la argentina y juntos interpretaron “We Pray” y “Carne y Hueso”
Más de treinta automóviles Ferraris visitaron Salta este viernes en el marco del recorrido del “Passion Ferrari del Altiplano 2025” como parte de su paso por el norte argentino y chileno. El trayecto comenzó en Calama, Chile, y recorre Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan y Mendoza.
La nueva temporada se emitirá entre noviembre y diciembre, con su episodio final de dos horas llegando a los cines el 31 de diciembre de 2025.
Kim Kardashian se mantiene como la segunda mujer más rica de Estados Unidos, según el ranking de Forbes. Su fortuna proviene de sus exitosas marcas de indumentaria y belleza.
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
El Gobernador Gustavo Sáenz admitió que hasta ahora los gobernadores sintieron que “las cosas no se solucionaban” . Además, pidió paciencia para juzgar al nuevo Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.