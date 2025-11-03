El IPV confirmó el sorteo de 40 viviendas en Apolinario Saravia. Será público y transmitido en vivo el martes 4 de noviembre a las 11. Consulta la lista de 181 participantes.
Campo Durán: expectativa tras la compra de Refinor por YPF, pese a la reducción de empleo
El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas de Salta y Jujuy, Sebastián Barrios, confirmó que la llegada de YPF a Refinor genera expectativas, aunque advirtió que “difícilmente vuelvan las plantas de crudo”.Municipios03/11/2025Ivana Chañi
El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas de Salta y Jujuy, Sebastián Barrios, se refirió a la compra de Refinor por parte de YPF y a la situación actual de la refinería de Campo Durán, en el departamento San Martín.
En diálogo con Aries, Barrios explicó que el anuncio de la empresa nacional “genera expectativa” en la región, aunque el panorama laboral continúa siendo delicado.
“Estamos con mucha expectativa. Todavía no sabemos operativamente cuáles serán los cambios, pero entendemos que esta decisión viene a reforzar la presencia de YPF en el norte, sobre todo en lo que respecta a combustibles terminados”, señaló.
El dirigente explicó que YPF asumirá el control operativo de Refinor, y que en los próximos días habrá reuniones entre los equipos técnicos de ambas compañías para definir los nuevos lineamientos.
Reducción de personal y cambio de actividad
Barrios recordó que en octubre finalizó el proceso de reducción de personal iniciado a comienzos del año, con una pérdida de alrededor del 40% de los empleos en la planta.
“Hoy la refinería tiene 40% menos de gente que en enero. Ya no se procesan hidrocarburos líquidos, solo gas. Nos dedicamos a la logística y refinación de gas, propano y butano”, detalló.
El dirigente indicó que actualmente trabajan entre 186 y 192 empleados, frente a los más de 300 que tenía Refinor a principios de 2024.
“Se fueron 142 compañeros. Y lamentablemente no vemos una necesidad en el corto plazo de reincorporar personal, porque ya no hay procesamiento de crudo en la zona”, sostuvo.
Proyecciones para 2026
A pesar del recorte, Barrios señaló que se espera un aumento del volumen de gas procesado en los próximos años.
“Hoy tenemos 6 millones de metros cúbicos, y se espera que para fines de 2026 lleguemos a 15 millones. Eso nos permitiría trabajar todo el año, no por etapas como ahora”, explicó.
El dirigente añadió que el poliducto Monte Cristo–Campo Durán será clave para el futuro energético del norte, ya que permitirá transportar combustibles terminados y eventualmente conectar con Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).
Obras demoradas y dependencia del gas del sur
Barrios confirmó además que el gas boliviano dejó de llegar a la provincia, y que actualmente se están realizando obras para revertir el flujo y traer gas desde Vaca Muerta.
“Bolivia dejó de entregarnos gas. Se está revirtiendo el ducto para que venga gas del sur argentino y pueda llegar incluso a Brasil. La obra está demorada casi un año, pero se espera que esté lista entre febrero y marzo de 2026”, precisó.
El trabajo de interconexión —a cargo de Nación— permitirá mejorar el abastecimiento y la capacidad operativa de Campo Durán.
“Difícilmente se vuelva a procesar crudo”
Consultado sobre la posibilidad de reactivar la producción de hidrocarburos líquidos, Barrios fue contundente:
“Difícilmente vuelvan las plantas de crudo. Tendrían que suceder cosas que rondan más el milagro, como descubrir un nuevo yacimiento. La refinería quedó enfocada en gas, propano y butano.”
Pese a la reducción de personal, el dirigente destacó que los trabajadores mantienen la esperanza de que la llegada de YPF marque un punto de inflexión para el norte salteño.
“Ojalá este cambio traiga inversiones y estabilidad. Pero hoy la realidad es que estamos diezmados y sin perspectivas de recuperar los empleos perdidos”, concluyó.
