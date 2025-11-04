Flavio Briatore, asesor clave de Alpine, viajó a Buenos Aires para sellar acuerdos con los sponsors del piloto argentino, lo que indica que el anuncio oficial de Colapinto como titular en F1 es inminente.
Clásico del Sur: Banfield le ganó 2-1 a Lanús y se acerca a los playoffs
Banfield se quedó con el Clásico del Sur al derrotar a Lanús por 2 a 1 en el Estadio Florencio Sola. Con este triunfo, el "Taladro" suma 20 puntos y mantiene vivo su sueño de clasificar a los playoffs.Deportes04/11/2025
Banfield derrotó a Lanús por 2-1 al término del partido que disputaron esta noche en el estadio Florencio Sola, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2025.
El primer gol de una noche de Clásico fue convertido por el delantero Bruno Sepúlveda, a los 34 minutos del primer tiempo, mientras que el atacante Rodrigo Auzmendi amplió en el 22 del complemento, y el delantero Eduardo Salvio descontó en el tercer minuto de descuento.
Con el triunfo, el equipo de Pedro Troglio subió a la sexta posición de la Zona A, con 20 puntos y asegurando la permanencia, mientras que el "Granate" es tercero de su grupo, con 26 unidades.
En la próxima fecha, el "Taladro" recibirá a Aldosivi, el domingo 9 de noviembre a las 19:20, mientras que los de Mauricio Pellegrino jugarán el sábado 8, ante San Martín de San Juan, a las 21:30.
La primera llegada del partido fue para el local, a los 15 minutos del primer tiempo, con un cabezazo de Bruno Sepúlveda bombeado al segundo palo, desviado por el arquero Nahuel Losada.
Un minuto después, un córner fue rematado de primera por el defensor Sergio Vittor, cuyo tiro fue desviado sobre la línea.
Lanús tuvo su única llegada de la primera etapa a los 20 minutos, con un centro rasante definido al primer palo por el volante Franco Watson, que el guardameta Facundo Sanguinetti pudo reaccionar para sacar.
En 22 minutos, una buena definición del volante Gonzalo Ríos, con efecto al segundo palo, se fue muy cerca del poste.
El único gol del primer tiempo llegó a los 34 minutos, con una gran corrida del medio hacia la izquierda del atacante Mauro Méndez, quien se deshizo del central Carlos Izquierdoz y puso un centro buscapié, que Sepúlveda se encargó de empujar al gol para provocar el delirio del Florencio Sola colmado.
La primera del complemento fue del dueño de casa, con un mano a mano desaprovechado por Sepúlveda, aunque en los minutos siguientes fue el equipo de Pellegrino el que llegó con mayor claridad.
A los 11 minutos, una volea de Walter Bou fue desviada sobre la línea, un mano a mano de Dylan Aquino salió bajo y a las manos de Sanguinetti, que también detuvo un cabezazo del “Cali” Izquierdoz.
En 22 minutos, un gran sombrerito de Méndez dejó libre a Auzmendi, que definió bajo sobre el segundo palo y marcó el 2-0. En el tercer minuto de descuento, el delantero Eduardo Salvio aprovechó una contra y descontó.
Una nueva fecha del TC2000 hará vibrar a Salta en el renovado autódromo Güemes desde el 21 al 23 de noviembre.
El representante salteño empezó a desandar otra temporada en la segunda división del básquet nacional. Los Infernales comenzaron con el pie derecho, nada menos que en la ruta, visitando a Colón en Santa Fe y quedándose con un triunfazo 78–75.
El entrenador atraviesa una racha negativa en el “Millonario” y llega al Superclásico en duda y afrontando fuertes críticas. Con el inicio de la gestión de Di Carlo al frente del “Millonario”, la inquietud por el futuro del DT se mantiene.
X de SportsCenter Racing volvió al ruedo luego de la eliminación por Copa Libertadores frente a Flamengo, pero no pudo pasar del empate ante Central Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades. Con este resultado, el cuadro de Gustavo Costas ve comprometida su situación de cara tanto a la clasificación a los playoffs en el Clausura como a las copas internacionales a falta de dos fechas. Tras el encuentro en Santiago del Estero, el entrenador de la ‘Academia’ atendió a los medios presentes y aportó su visión del choque ante el ‘Ferroviario’ de Omar de Felippe. “Fuimos muy prolijos hasta que nos tocaba generar el peligro dentro del área. En el segundo tiempo fuimos muy desprolijos, más allá de alguna jugada aislada”. “Era un partido muy difícil por la eliminación. Lo sacamos adelante, pese a que no ganamos. Era el más complejo de los tres juegos que nos quedaban por el contexto. Tenemos objetivos que cumplir y ojalá que todos sigamos unidos como siempre”, agregó el DT.
Continúa la acción en la Champions League. El campeón defensor, PSG, enfrenta hoy al Bayern Múnich por la cuarta fecha de la fase de grupos.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Tras la nueva derrota de River Plate ante Gimnasia, el DT Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa. Gallardo se retiró del Monumental en silencio, sin brindar declaraciones.
Con la Resolución 774/2025, las aerolíneas deberán ofrecer canales digitales, telefónicos o físicos accesibles para recibir reclamos y responder en 30 días.
En el competitivo mercado de las billeteras virtuales, Naranja X se posiciona como la líder al ofrecer la Tasa Nominal Anual (TNA) más alta, alcanzando el 39% en su cuenta remunerada.
La histórica construcción medieval colapsó mientras se realizaban trabajos de restauración. Los bomberos debieron montar un amplio operativo en plena zona de los Foros Imperiales.