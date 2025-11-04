Costas tras la oferta de Milito para su continuidad en Racing: "Tenemos que seguir todos unidos"

Racing volvió al ruedo luego de la eliminación por Copa Libertadores frente a Flamengo, pero no pudo pasar del empate ante Central Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades. Con este resultado, el cuadro de Gustavo Costas ve comprometida su situación de cara tanto a la clasificación a los playoffs en el Clausura como a las copas internacionales a falta de dos fechas.

Tras el encuentro en Santiago del Estero, el entrenador de la ‘Academia’ atendió a los medios presentes y aportó su visión del choque ante el ‘Ferroviario’ de Omar de Felippe. “Fuimos muy prolijos hasta que nos tocaba generar el peligro dentro del área. En el segundo tiempo fuimos muy desprolijos, más allá de alguna jugada aislada”.

“Era un partido muy difícil por la eliminación. Lo sacamos adelante, pese a que no ganamos. Era el más complejo de los tres juegos que nos quedaban por el contexto. Tenemos objetivos que cumplir y ojalá que todos sigamos unidos como siempre”, agregó el DT.

Costas recalcó que Racing tiene que “estar entre los ocho” equipos de la Zona A que jugarán los playoffs, aunque señaló la dificultad de tal objetivo a falta de dos partidos. “El empate de hoy fue justo, fue un encuentro muy duro. En el primer tiempo nos faltó generar peligro. Llegábamos bien y encontrábamos los espacios, pero faltaba en los metros finales”, subrayó.

“Soy el primero en agradecerle a Diego (Milito) de haberme dicho para continuar. Es algo que agradecí de corazón”, expresó por otro lado el ídolo racinguista en torno a la propuesta de renovación elevada por la dirigencia de Avellaneda.

A la hora de evaluar el momento de la ‘Academia', señaló que tiene que ponerse “la vara cada vez más alta” y que “con dividirnos” no logran nada. “Somos los primeros que no nos conformamos con lo que hicimos, queríamos ganar la Copa Libertadores”, completó sobre la decepción ante los brasileños en el Cilindro.

Bomba en Racing: Milito le ofreció a Costas renovar su contrato por un año más

En la previa del encuentro ante Central Córdoba, Milito reveló que ya le han ofrecido al ídolo "Académico" la continuidad al frente del primer equipo. "Nos juntamos con el cuerpo técnico y con Sebastián Saja y le ofrecimos a Gustavo poder continuar un año más con nosotros porque estamos realmente muy contentos, muy conformes y creemos que este es el camino", confirmó el actual presidente, destacando la excelente sintonía y la aprobación que genera el trabajo del DT.

El máximo directivo de Racing señaló que la decisión final dependerá del propio entrenador, aunque la intención de la institución es clara: extender el contrato por una temporada adicional.

"Esperamos que una vez finalizado el campeonato que él lo decida podamos rubricar un año más de contrato", concluyó Milito, dejando en evidencia la voluntad inquebrantable de la cúpula racinguista de sostener al actual cuerpo técnico. Esta movida busca darle estabilidad y respaldo al proyecto deportivo en curso de la "Academia".

Con información de Doble Amarilla