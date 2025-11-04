Flavio Briatore, asesor clave de Alpine, viajó a Buenos Aires para sellar acuerdos con los sponsors del piloto argentino, lo que indica que el anuncio oficial de Colapinto como titular en F1 es inminente.
Champions League: PSG recibe hoy a Bayern Múnich, cómo ver en vivo
Continúa la acción en la Champions League. El campeón defensor, PSG, enfrenta hoy al Bayern Múnich por la cuarta fecha de la fase de grupos.Deportes04/11/2025
PSG, campeón defensor, recibe este martes al Bayern Múnich en el marco del partido por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Champions League.
El encuentro se disputa desde las 17 horas de la Argentina en el Parc des Princes, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.
Ambos son animadores del certamen y llegan a este cruce con puntaje ideal: tres victorias en igual cantidad de partidos.
Probables formaciones de PSG vs Bayern Múnich
PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Warren Zaïre-Emery; Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Raphaël Guerreiro; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.
Cómo ver en vivo PSG vs Bayern Múnich
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Con información de Noticias Argentinas
Una nueva fecha del TC2000 hará vibrar a Salta en el renovado autódromo Güemes desde el 21 al 23 de noviembre.
El representante salteño empezó a desandar otra temporada en la segunda división del básquet nacional. Los Infernales comenzaron con el pie derecho, nada menos que en la ruta, visitando a Colón en Santa Fe y quedándose con un triunfazo 78–75.
El entrenador atraviesa una racha negativa en el “Millonario” y llega al Superclásico en duda y afrontando fuertes críticas. Con el inicio de la gestión de Di Carlo al frente del “Millonario”, la inquietud por el futuro del DT se mantiene.
X de SportsCenter Racing volvió al ruedo luego de la eliminación por Copa Libertadores frente a Flamengo, pero no pudo pasar del empate ante Central Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades. Con este resultado, el cuadro de Gustavo Costas ve comprometida su situación de cara tanto a la clasificación a los playoffs en el Clausura como a las copas internacionales a falta de dos fechas. Tras el encuentro en Santiago del Estero, el entrenador de la ‘Academia’ atendió a los medios presentes y aportó su visión del choque ante el ‘Ferroviario’ de Omar de Felippe. “Fuimos muy prolijos hasta que nos tocaba generar el peligro dentro del área. En el segundo tiempo fuimos muy desprolijos, más allá de alguna jugada aislada”. “Era un partido muy difícil por la eliminación. Lo sacamos adelante, pese a que no ganamos. Era el más complejo de los tres juegos que nos quedaban por el contexto. Tenemos objetivos que cumplir y ojalá que todos sigamos unidos como siempre”, agregó el DT.
Luto en el fútbol argentino: falleció Daniel Willington, ídolo de Talleres y VélezDeportes04/11/2025
Se apagó la vida de “El Daniel” a los 83 años, dejando un legado inmortal de talento, pasión y una pegada implacable que lo convirtió en un emblema del deporte cordobés.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Tras la nueva derrota de River Plate ante Gimnasia, el DT Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa. Gallardo se retiró del Monumental en silencio, sin brindar declaraciones.
Con la Resolución 774/2025, las aerolíneas deberán ofrecer canales digitales, telefónicos o físicos accesibles para recibir reclamos y responder en 30 días.
En el competitivo mercado de las billeteras virtuales, Naranja X se posiciona como la líder al ofrecer la Tasa Nominal Anual (TNA) más alta, alcanzando el 39% en su cuenta remunerada.
La histórica construcción medieval colapsó mientras se realizaban trabajos de restauración. Los bomberos debieron montar un amplio operativo en plena zona de los Foros Imperiales.