Champions League: PSG recibe hoy a Bayern Múnich, cómo ver en vivo

Continúa la acción en la Champions League. El campeón defensor, PSG, enfrenta hoy al Bayern Múnich por la cuarta fecha de la fase de grupos.

Deportes04/11/2025

PSG, campeón defensor, recibe este martes al Bayern Múnich en el marco del partido por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Champions League. 

El encuentro se disputa desde las 17 horas de la Argentina en el Parc des Princes, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+. 

Ambos son animadores del certamen y llegan a este cruce con puntaje ideal: tres victorias en igual cantidad de partidos. 

Probables formaciones de PSG vs Bayern Múnich

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Warren Zaïre-Emery; Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Raphaël Guerreiro; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Cómo ver en vivo PSG vs Bayern Múnich

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Con  información de Noticias Argentinas

