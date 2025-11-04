Flavio Briatore, asesor clave de Alpine, viajó a Buenos Aires para sellar acuerdos con los sponsors del piloto argentino, lo que indica que el anuncio oficial de Colapinto como titular en F1 es inminente.
La dura sanción a Racing por el recibimiento con fuegos artificiales a Flamengo
APREVIDE aplicó una dura sanción a Racing Club por el uso de pirotecnia en el recibimiento al Flamengo en la Copa Libertadores. El castigo implica la clausura total del Cilindro de Avellaneda.Deportes04/11/2025
El impactante recibimiento de los hinchas de Racing frente a Flamengo trajo consigo consecuencias. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte emitió un escrito oficial en el que divulgó las sanciones para la ‘Academia’ por su accionar en la previa del compromiso continental.
En primer lugar, el organismo nacional ratificó la prohibición total de público en el Estadio Presidente Perón un periodo de tres encuentros de carácter oficial por “falta de organización para el control y vigilancia”. Por tanto, el club deberá disputar dichos partidos “sin público y a puertas cerradas, asegurando que no concurra ningún asistente al estadio".
La medida se produce a días del partido cumbre donde la “Academia” igualó sin goles ante su par brasileño en el Cilindro, y donde los hinchas albicelestes iluminaron la noche bonaerense con una gran cantidad de fuegos de artificio y bengalas.
Por otra parte, el organismo hizo extensivo para otros tres encuentros, posteriores a los sancionados, la inhabilitación del ingreso con “bombos, trompetas, telones, banderas ni ningún otro elemento que requiera autorización previa”.
Una nueva fecha del TC2000 hará vibrar a Salta en el renovado autódromo Güemes desde el 21 al 23 de noviembre.
El representante salteño empezó a desandar otra temporada en la segunda división del básquet nacional. Los Infernales comenzaron con el pie derecho, nada menos que en la ruta, visitando a Colón en Santa Fe y quedándose con un triunfazo 78–75.
El entrenador atraviesa una racha negativa en el “Millonario” y llega al Superclásico en duda y afrontando fuertes críticas. Con el inicio de la gestión de Di Carlo al frente del “Millonario”, la inquietud por el futuro del DT se mantiene.
X de SportsCenter Racing volvió al ruedo luego de la eliminación por Copa Libertadores frente a Flamengo, pero no pudo pasar del empate ante Central Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades. Con este resultado, el cuadro de Gustavo Costas ve comprometida su situación de cara tanto a la clasificación a los playoffs en el Clausura como a las copas internacionales a falta de dos fechas. Tras el encuentro en Santiago del Estero, el entrenador de la ‘Academia’ atendió a los medios presentes y aportó su visión del choque ante el ‘Ferroviario’ de Omar de Felippe. “Fuimos muy prolijos hasta que nos tocaba generar el peligro dentro del área. En el segundo tiempo fuimos muy desprolijos, más allá de alguna jugada aislada”. “Era un partido muy difícil por la eliminación. Lo sacamos adelante, pese a que no ganamos. Era el más complejo de los tres juegos que nos quedaban por el contexto. Tenemos objetivos que cumplir y ojalá que todos sigamos unidos como siempre”, agregó el DT.
Continúa la acción en la Champions League. El campeón defensor, PSG, enfrenta hoy al Bayern Múnich por la cuarta fecha de la fase de grupos.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Tras la nueva derrota de River Plate ante Gimnasia, el DT Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa. Gallardo se retiró del Monumental en silencio, sin brindar declaraciones.
Con la Resolución 774/2025, las aerolíneas deberán ofrecer canales digitales, telefónicos o físicos accesibles para recibir reclamos y responder en 30 días.
En el competitivo mercado de las billeteras virtuales, Naranja X se posiciona como la líder al ofrecer la Tasa Nominal Anual (TNA) más alta, alcanzando el 39% en su cuenta remunerada.
La histórica construcción medieval colapsó mientras se realizaban trabajos de restauración. Los bomberos debieron montar un amplio operativo en plena zona de los Foros Imperiales.