La dura sanción a Racing por el recibimiento con fuegos artificiales a Flamengo

El impactante recibimiento de los hinchas de Racing frente a Flamengo trajo consigo consecuencias. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte emitió un escrito oficial en el que divulgó las sanciones para la ‘Academia’ por su accionar en la previa del compromiso continental.

En primer lugar, el organismo nacional ratificó la prohibición total de público en el Estadio Presidente Perón un periodo de tres encuentros de carácter oficial por “falta de organización para el control y vigilancia”. Por tanto, el club deberá disputar dichos partidos “sin público y a puertas cerradas, asegurando que no concurra ningún asistente al estadio".

La medida se produce a días del partido cumbre donde la “Academia” igualó sin goles ante su par brasileño en el Cilindro, y donde los hinchas albicelestes iluminaron la noche bonaerense con una gran cantidad de fuegos de artificio y bengalas.

Por otra parte, el organismo hizo extensivo para otros tres encuentros, posteriores a los sancionados, la inhabilitación del ingreso con “bombos, trompetas, telones, banderas ni ningún otro elemento que requiera autorización previa”.

