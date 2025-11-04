Incertidumbre en River por la renovación de Gallardo

Marcelo Gallardo encara la semana previa al Superclásico, y el tramo final de la etapa regular del Torneo Clausura 2025, en la cuerda floja. El contrato del entrenador finaliza a fin de año y su continuidad es una incógnita. A su vez, pese a que Stefano Di Carlo, flamante presidente del "Millonario", ratificó su confianza hacia el DT, existe incertidumbre sobre su continuidad.

El entrenador, que no encuentra el rumbo futbolístico del equipo, afronta una extensa mala racha de derrotas desde septiembre, en el primer partido de ida de la llave de cuartos de final ante Palmeiras: desde ese momento acumuló dos victorias (frente a Racing en Copa Argentina y Talleres por el Clausura) y ocho derrotas (Clausura, Libertadores y Copa Argentina) en los últimos diez partidos.Además, con la caída ante Gimnasia de este domingo, River acumula cuatro derrotas consecutivas como local, algo que ningún hincha había presenciado desde la inauguración del estadio el 26 de mayo de 1938.