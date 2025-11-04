Franco Colapinto, a un paso de asegurar su lugar en la Fórmula 1 en 2026

Flavio Briatore, asesor clave de Alpine, viajó a Buenos Aires para sellar acuerdos con los sponsors del piloto argentino, lo que indica que el anuncio oficial de Colapinto como titular en F1 es inminente.

Deportes04/11/2025

720

El sueño de ver a Franco Colapinto como piloto titular de la Fórmula 1 está a punto de concretarse. Flavio Briatore, el principal asesor y encargado de las decisiones más importantes en el equipo Alpine, realizó un viaje clave a Buenos Aires hace dos semanas para reunirse con los patrocinadores del joven pilarense.

El movimiento del directivo italiano, que tuvo lugar inmediatamente después del Gran Premio de los Estados Unidos, subraya la seriedad y la inmediatez del anuncio que se espera para esta misma semana. Briatore se reunió con referentes de las empresas que apoyan económicamente a Colapinto para sellar acuerdos de cara al 2026.

