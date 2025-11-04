Una nueva fecha del TC2000 hará vibrar a Salta en el renovado autódromo Güemes desde el 21 al 23 de noviembre.
Franco Colapinto, a un paso de asegurar su lugar en la Fórmula 1 en 2026
Flavio Briatore, asesor clave de Alpine, viajó a Buenos Aires para sellar acuerdos con los sponsors del piloto argentino, lo que indica que el anuncio oficial de Colapinto como titular en F1 es inminente.Deportes04/11/2025
El sueño de ver a Franco Colapinto como piloto titular de la Fórmula 1 está a punto de concretarse. Flavio Briatore, el principal asesor y encargado de las decisiones más importantes en el equipo Alpine, realizó un viaje clave a Buenos Aires hace dos semanas para reunirse con los patrocinadores del joven pilarense.
El movimiento del directivo italiano, que tuvo lugar inmediatamente después del Gran Premio de los Estados Unidos, subraya la seriedad y la inmediatez del anuncio que se espera para esta misma semana. Briatore se reunió con referentes de las empresas que apoyan económicamente a Colapinto para sellar acuerdos de cara al 2026.
El representante salteño empezó a desandar otra temporada en la segunda división del básquet nacional. Los Infernales comenzaron con el pie derecho, nada menos que en la ruta, visitando a Colón en Santa Fe y quedándose con un triunfazo 78–75.
El entrenador atraviesa una racha negativa en el “Millonario” y llega al Superclásico en duda y afrontando fuertes críticas. Con el inicio de la gestión de Di Carlo al frente del “Millonario”, la inquietud por el futuro del DT se mantiene.
X de SportsCenter Racing volvió al ruedo luego de la eliminación por Copa Libertadores frente a Flamengo, pero no pudo pasar del empate ante Central Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades. Con este resultado, el cuadro de Gustavo Costas ve comprometida su situación de cara tanto a la clasificación a los playoffs en el Clausura como a las copas internacionales a falta de dos fechas. Tras el encuentro en Santiago del Estero, el entrenador de la ‘Academia’ atendió a los medios presentes y aportó su visión del choque ante el ‘Ferroviario’ de Omar de Felippe. “Fuimos muy prolijos hasta que nos tocaba generar el peligro dentro del área. En el segundo tiempo fuimos muy desprolijos, más allá de alguna jugada aislada”. “Era un partido muy difícil por la eliminación. Lo sacamos adelante, pese a que no ganamos. Era el más complejo de los tres juegos que nos quedaban por el contexto. Tenemos objetivos que cumplir y ojalá que todos sigamos unidos como siempre”, agregó el DT.
Continúa la acción en la Champions League. El campeón defensor, PSG, enfrenta hoy al Bayern Múnich por la cuarta fecha de la fase de grupos.
Luto en el fútbol argentino: falleció Daniel Willington, ídolo de Talleres y VélezDeportes04/11/2025
Se apagó la vida de “El Daniel” a los 83 años, dejando un legado inmortal de talento, pasión y una pegada implacable que lo convirtió en un emblema del deporte cordobés.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Tras la nueva derrota de River Plate ante Gimnasia, el DT Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa. Gallardo se retiró del Monumental en silencio, sin brindar declaraciones.
Con la Resolución 774/2025, las aerolíneas deberán ofrecer canales digitales, telefónicos o físicos accesibles para recibir reclamos y responder en 30 días.
En el competitivo mercado de las billeteras virtuales, Naranja X se posiciona como la líder al ofrecer la Tasa Nominal Anual (TNA) más alta, alcanzando el 39% en su cuenta remunerada.
La histórica construcción medieval colapsó mientras se realizaban trabajos de restauración. Los bomberos debieron montar un amplio operativo en plena zona de los Foros Imperiales.