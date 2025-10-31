El “Passion Ferrari” deslumbró en su paso por Salta

Más de treinta automóviles Ferraris visitaron Salta este viernes en el marco del recorrido del “Passion Ferrari del Altiplano 2025” como parte de su paso por el norte argentino y chileno.

Organizado por Ferrari Club Chile, el exclusivo tour reúne a propietarios y fanáticos de la marca italiana que, a bordo de sus potentes máquinas, atraviesan paisajes imponentes de la región andina

El trayecto comenzó en Calama, Chile, y recorre Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan y Mendoza, antes de regresar nuevamente a territorio chileno.

Entre los modelos que participan del tour se destacan verdaderas joyas de la ingeniería automotriz como el Purosangue, 488 Pista, 12 Cilindri, 296, Roma, F12, 458 y otros ejemplares que combinan lujo, diseño y potencia.