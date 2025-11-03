Chris Martin sorprendió a todos y subió al escenario con Tini en Tecnópolis

La noche del domingo 2 de noviembre en Tecnópolis quedó marcada por un momento inesperado: Chris Martin, vocalista de Coldplay, apareció como invitado sorpresa en el espectáculo Futttura de Tini Stoessel, desatando la euforia de los miles de fanáticos que colmaron el predio.

El artista británico se unió a la cantante argentina para interpretar juntos “We Pray”, la colaboración que ambos grabaron para el último álbum de Coldplay, y luego la acompañó con su guitarra acústica en una emotiva versión de “Carne y Hueso”. Desde el instante en que Martin pisó el escenario, la ovación fue inmediata: gritos, lágrimas y una emoción colectiva que se extendió por todo el público.

En el video que se viralizó en cuestión de minutos, se puede ver a la cantante vestida con un conjunto negro de cuero, botas altas y una campera corta de plumas, mientras Chris, sonriente y relajado, toca la guitarra con una remera negra con el logo de Futttura, parte del merchandising de la gira de la artista.

El dúo interpretó “We Pray” con una energía vibrante, y luego bajaron las luces para dar paso a una versión acústica y minimalista de “Carne y Hueso”, una de las baladas más emotivas del repertorio de la intérprete. El líder de Coldplay acompañó con acordes suaves y su característico estilo introspectivo, mientras ella cantaba con una mezcla de asombro y ternura.

La relación entre Tini Stoessel y Chris Martin no es nueva. En 2022, durante una de las diez presentaciones de Coldplay en el estadio de River Plate, la artista fue invitada al escenario para interpretar “Let Somebody Go” y, más tarde, su propia canción “Carne y Hueso” junto a la banda británica.

Aquel momento marcó el comienzo de una amistad y una admiración mutua que se extendió más allá del escenario. Dos años después, en 2024, esa conexión artística se consolidó con la grabación de “We Pray”, canción incluida en el último trabajo de Coldplay.

El tema fue presentado por primera vez en Irlanda, tanto en un show callejero en Dublín como en el estadio Croke Park, donde Martin invitó a Tini a cantar frente a miles de personas. En octubre del mismo año, volvieron a encontrarse en Estados Unidos, cuando la argentina fue parte de la presentación en Saturday Night Live, uno de los programas más prestigiosos de la televisión norteamericana.

El espectáculo Futttura, con localidades completamente agotadas, es uno de los proyectos más ambiciosos de Tini Stoessel. La puesta combina música en vivo, visuales inmersivas, performances de baile y momentos acústicos que muestran distintas facetas de la artista.

Durante la noche del domingo, además de la aparición de Chris Martin, Tini recibió a Juanes, con quien interpretó el clásico “Fotografía”, y al dúo Miranda!, que subió al escenario para compartir “Me gusta”. Cada colaboración sumó un tono diferente al concierto, transformando el predio de Tecnópolis en una verdadera fiesta musical.

La gira continuará con cuatro funciones más en el mismo recinto —el 7, 8, 15 y 16 de noviembre—, con la presentación del día 8 transmitida en vivo por Disney+. Posteriormente, el tour seguirá por Santiago de Chile (6 de febrero de 2026), Montevideo (21 de febrero), Asunción (8 de marzo), Córdoba (21 de marzo) y Tucumán (1 de abril).

El último viernes, Tini había encendido el escenario de Tecnópolis al compartirlo con dos referentes de la música urbana argentina: La Joaqui y Tiago PZK. Fue este último quien se llevó todas las miradas durante la interpretación de “Me enteré”, tema que ambos cantaron con gran complicidad. Entre miradas cómplices, sonrisas y un baile cargado de energía, Tiago y la Triple T protagonizaron uno de los momentos más comentados del show.

