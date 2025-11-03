Ajedrez: Salta será sede de un circuito sudamericano con más de 400 jugadores

Luck Ra sorprendió en MasterChef Celebrity al reemplazar a La JoaquiCultura & Espectáculos03/11/2025
El cantante ingresó al programa luciendo el delantal de su novia y prometió defender su lugar en la competencia de cocina.
Salta será la sede del Cuarto Circuito Minero de Ajedrez, uno de los torneos rápidos más importantes de la región. El certamen, que se realizará el 15 y 16 de noviembre, ofrecerá una bolsa de cuatro millones de pesos en premios.Cultura & Espectáculos03/11/2025
La ciudad de Salta se prepara para recibir el Cuarto Circuito Minero de Ajedrez, el torneo rápido más importante de la Argentina y uno de los más destacados del interior del país. Con ediciones previas en Catamarca y Jujuy, este circuito continúa consolidándose como un espacio donde confluyen el desarrollo deportivo, la integración regional y el compromiso del sector minero argentino con la educación y el deporte.
La competencia se disputará bajo el sistema suizo a nueve rondas, con un ritmo de juego de 15 minutos más 5 segundos de incremento por jugador, conforme a los estándares internacionales de mayor exigencia.
El certamen contará con la presencia de figuras de primer nivel sudamericano, entre ellas el Gran Maestro internacional Gilberto Hernández (México); el Gran Maestro salteño Pablo Acosta, orgullo del ajedrez argentino; e Ilan Schneider, uno de los Maestros Internacionales más jóvenes de la historia del país.
También participarán destacados maestros y jugadoras de Argentina, Bolivia, Uruguay y otras naciones de la región, además de delegaciones de casi todas las provincias argentinas.
Con una bolsa de premios de cuatro millones de pesos, el torneo se posiciona como uno de los eventos de ajedrez rápido mejor remunerados del país.
El Circuito Minero de Ajedrez es una iniciativa conjunta de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), la Secretaría de Deportes de Salta, la Secretaría de Minería y Energía de Salta, el Club AMI Salta y el Club Estudios Ajedrecísticos, con el acompañamiento de empresas mineras y proveedoras que hacen posible la cobertura de pasajes, alojamiento, logística y premios. Su apoyo refleja el compromiso del sector con el desarrollo social, educativo y deportivo en las provincias mineras.
Desde este lunes y hasta el miércoles, el Centro Polivalente de Arte de Salta realiza el Congreso Nacional “Poli-Arte” en la Usina Cultural.
El vocalista de la banda británica apareció de imprevisto en el show de la argentina y juntos interpretaron “We Pray” y “Carne y Hueso”
Más de treinta automóviles Ferraris visitaron Salta este viernes en el marco del recorrido del “Passion Ferrari del Altiplano 2025” como parte de su paso por el norte argentino y chileno. El trayecto comenzó en Calama, Chile, y recorre Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan y Mendoza.
La nueva temporada se emitirá entre noviembre y diciembre, con su episodio final de dos horas llegando a los cines el 31 de diciembre de 2025.
Kim Kardashian se mantiene como la segunda mujer más rica de Estados Unidos, según el ranking de Forbes. Su fortuna proviene de sus exitosas marcas de indumentaria y belleza.
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
El Gobernador Gustavo Sáenz admitió que hasta ahora los gobernadores sintieron que “las cosas no se solucionaban” . Además, pidió paciencia para juzgar al nuevo Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.