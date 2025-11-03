Vacunación antirrábica gratuita: Hasta el jueves en el barrio Santa Ana I

La Municipalidad de Salta continúa acercando servicios a diferentes zonas de la ciudad. En este caso, se trata de la vacunación antirrábica que realiza el área de Bienestar Animal.

El servicio se brindará desde este lunes 3 hasta el jueves 6 de noviembre en el horario de 9.30 a 12.30, y será por orden de llegada. Cabe destacar que es totalmente gratuito. La atención se brindará en el barrio Santa Ana 1.

Se recomienda a los vecinos llevar a los animales con correas y bozales para brindar mayor seguridad a quienes asistan y prevenir cualquier inconveniente.

El cronograma es el siguiente:

Lunes 3

SANTA ANA 1

9:30 a 12:30 hs

Dirección: calle Lotufo 1802

Referencia: almacén LA ESQUINA. 10 MZA. A ETAPA

Martes 4

SANTA ANA 1

9:30 a 12:30 hs

Dirección: Avda. 5 y Avda. Perú

Referencia: comisaría 3ra

Miércoles 5

SANTA ANA1

9:30 a 12:30 hs

Dirección: Pje. 12 y calle Perú

Referencia Esq. ESC. 800 Cuarto Centenario

Jueves 6

SANTA ANA 1

9:30 a 12:30 hs

Dirección: Avda. Perú – Rotonda de los Chinos

Referencia: Registro Civil / Guardería