Exigen a la Provincia reglamentar la Ley de Acceso a la Información Pública

La Corte de Justicia de Salta informó, mediante publicación en el Boletín Oficial, la existencia de un proceso colectivo iniciado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS), el Centro Comunitario A.L.F.A. (Asistencia Legal, Formación y Alfabetización Jurídica) —dependiente de la Fundación Proyectar—, la organización Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) y el senador nacional electo por La Libertad Avanza, Gonzalo Guzmán Coraita.

La acción judicial fue promovida contra el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Corte de Justicia y el Ministerio Público de la Provincia de Salta, y tiene por objeto que se ordene la reglamentación de la Ley Provincial 8173, que adhiere a la Ley Nacional 27.275 de Acceso a la Información Pública, en un plazo máximo de 90 días.

El Tribunal ordenó la publicación de edictos durante tres días en el Boletín Oficial con el fin de informar a todas las personas que puedan tener interés en el resultado del litigio. La medida busca garantizar la participación ciudadana en un proceso que podría tener impacto sobre el acceso a la información y la transparencia institucional en la provincia.