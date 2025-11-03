El archivo que expone a Santilli: Criticó las candidaturas testimoniales y ahora no asume su banca

Luego de quejarse por no poder hacer campaña y de raparse por el triunfo en las elecciones legislativas, el diputado electo de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli, fue anunciado como nuevo ministro del Interior y no asumirá su banca, contra su promesa de hace apenas un puñado de días.

Hace apenas siete días que la lista encabezada por Santilli, que reemplazó como primer candidato a José Luis Espert, se impuso por escaso margen en la provincia de Buenos Aires. El "Colo" tomó el lugar del economista, luego del escándalo por sus vínculos con el presunto narcotraficante Fred Machado.

Sin embargo, y luego de las constantes quejas por la poca campaña que pudo realizar y por la decisión de la Justicia Electoral de que los votantes tengan que elegir en una Boleta Única Papel con la cara de Espert, el flamante legislador reelecto no asumirá su banca.



Lo curioso es que fue justamente lo contrario a lo que pregonó Santilli, apenas semanas atrás, durante una de las entrevistas en la que le preguntaron justamente si había candidaturas testimoniales en el oficialismo.

"¿Van a tener algún testimonial ustedes? Porque ahora hay otro escándalo nuevo que es esta historia de no saber qué candidato asume, qué candidato no asume", le preguntaron al ahora nuevo funcionario. "No, no tenemos testimonial", sostuvo el entonces candidato.

Del mismo modo, Santilli sostuvo que "si, absolutamente" todos los candidatos de la alianza de La Libertad Avanza iban a asumir. "Testimonial significa vos sos intendente, por ejemplo, o sos gobernador, sos candidato y volvés a tu cargo", argumentó entonces.

El archivo, bastante reciente, no tardó en volver a escena este domingo al conocerse que efectivamente la candidatura de Santilli, así como la de Manuel Adorni a la Legislatura porteña, fue testimonial.

