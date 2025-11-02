Nueve de cada diez argentinos están "quemados" por su empleo

Un estudio reciente reveló que el 92% de los trabajadores en la Argentina manifiestan sentirse “quemados” por su empleo, por efecto del burnout laboral. El informe comprobó que el estrés, la desmotivación y el agotamiento ocupan un terreno importante entre las mayores preocupaciones.

El estudio, titulado Burnout 2025 y realizado por Bumeran, encuestó a 2.750 personas en Argentina y otros países de la región. Argentina lidera el ranking de agotamiento laboral por cuarto año consecutivo.

Efecto burnout: estrés, desmotivación y agotamiento

El informe muestra que durante el último año:

El 77% de los encuestados experimentó estrés.

El 73% manifestó sentirse desmotivado.

El 40% indicó haber sufrido un grado inusual de agotamiento debido a la sobrecarga de tareas.

Por otra parte, el 37% dijo que le resultaba difícil “desconectarse” del trabajo una vez finalizada la jornada, y otro 37% percibió una mayor presión laboral que en años anteriores.

Principales factores asociados al burnout

Entre los motivos que más se asocian al síndrome de burnout se encuentran:

El 24% lo vincula al trato recibido por sus superiores.

El 21% a la falta de claridad sobre sus funciones.

El 18% a la sobrecarga de tareas.

El 12% a la presión del puesto de trabajo.

Otro 12% lo relaciona con no identificarse con los valores de la empresa.

En cuanto a las horas dedicadas al trabajo, el 45% afirma que trabaja más allá del horario convencional. Dentro de este grupo: el 39% trabaja entre 45 y 50 horas semanales; el 33% entre 35 y 45 horas; y el 15% supera las 50 horas por semana.

¿Cómo afrontan el cansancio laboral los trabajadores?

Un 23 % de los participantes señala que no realiza ninguna estrategia para aliviar la fatiga laboral. Entre quienes sí lo hacen:

El 35% practica ejercicios o actividades de relajación, como yoga.

El 18% dedica tiempo a hobbies como la lectura o ver series.

El 10% mantiene contacto con familiares y amigos.

Un 4% desconecta sus dispositivos al terminar la jornada laboral.

Solo un 3% tiene rutinas diarias específicas para reducir la incertidumbre.

Mirando hacia el futuro, el 59% considera cambiar de empleo como la principal estrategia para enfrentar el burnout.

Ausencia de políticas empresariales

Un dato llamativo del estudio: el 72% de las empresas encuestadas no aplica ningún tipo de acción cuando detecta casos de agotamiento laboral —una cifra que aumentó respecto al 2024—. Además, el 88% reconoce no contar con estrategias específicas para prevenirlo.

Entre las pocas compañías que sí lo hacen, las medidas más frecuentes son: apoyo emocional (21%), ambientes de trabajo flexibles (15%), reasignación de tareas (12%), y programas de bienestar (9%).

Los especialistas en recursos humanos consideran que la flexibilidad horaria y de modalidad es la medida más eficaz para prevenir el burnout (63%), seguida por programas de reconocimiento (58%) y políticas de equilibrio vidatrabajo (43%).

Impacto en las empresas

La fatiga extrema impacta directamente en la productividad: el 78% de los expertos opinan que el burnout disminuye la calidad del trabajo, el 63% indica menor compromiso con la empresa, el 55% advierte fuga de talentos, y el 52% reporta más conflictos internos.

El informe concluye que el agotamiento laboral sigue siendo uno de los principales desafíos del mercado laboral argentino y regional, pese a que la mayoría de las organizaciones no adopta políticas efectivas al respecto.

