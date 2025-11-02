"Pensé que era una broma de Halloween": El terror en el tren de Reino Unido

El reloj marcaba las 7:40 de la tarde cuando un tren que partía de Doncaster rumbo a Londres se convirtió en escenario de una pesadilla. En cuestión de minutos, lo que debía ser un viaje rutinario terminó en un ataque que dejó diez heridos —nueve de ellos en estado crítico— y dos detenidos. El convoy, de la línea LNER, fue detenido de emergencia en la estación de Huntingdon, en Cambridgeshire, donde la policía armada irrumpió entre sirenas y gritos.

Los pasajeros aún no comprenden cómo el trayecto se transformó en caos. Olly Foster, uno de ellos, relató a la BBC que los primeros segundos parecían una escena fuera de contexto. “Corran, corran, hay un tipo que literalmente está apuñalando a todos”, escuchó antes de pensar que “se trataba de una broma de Halloween”.

“Mi mano quedó cubierta de sangre que había caído sobre la silla en la que me apoyaba”, dijo más tarde, todavía incrédulo. Entre el pánico, vio cómo un hombre mayor se interpuso entre el atacante y una joven. “El ataque se sintió como si durara para siempre, aunque solo fueron unos minutos".

La llamada a emergencias llegó a las 7:39 p.m. En cuestión de instantes, la pequeña estación de Huntingdon se vio rodeada por patrullas, ambulancias y dos helicópteros médicos. Los agentes de transporte arrestaron a dos sospechosos, cuya identidad aún no ha sido revelada. La policía declaró el hecho como “incidente mayor” e informó que la unidad antiterrorista colabora en la investigación, aunque por el momento no se han establecido vínculos ideológicos.

Dentro del tren, el miedo se volvió tangible. Un testigo citado por The Times contó: “Había sangre por todas partes mientras la gente se escondía en los baños.” Los pasajeros bloquearon puertas, se tiraron al suelo o intentaron ayudar a los heridos con lo que tenían a mano.

Al llegar a Huntingdon, el horror continuó en el andén. “Vimos a un hombre sosteniendo un gran cuchillo después de que el tren se detuvo. Luego lo vimos ser inmovilizado con una pistola táser y reducido por la policía”, contaron testigos a Sky News. Según otro pasajero entrevistado por la misma cadena, el atacante —un hombre de raza negra, vestido completamente de negro y con una capucha— gritaba “¡Al suelo! ¡Al suelo!” mientras blandía un cuchillo de hoja larga antes de ser reducido.

En declaraciones al diario The Sun, una persona en el lugar resumió la escena con crudeza: “Había sangre por todas partes, fue una escena horrible, muy violenta. Era como salida de una película, no parecía real, y sembró el pánico a bordo de los vagones".

Mientras tanto, el despliegue policial se extendió a toda la zona. La estación fue cerrada durante horas, y la carretera A1307, que conecta con Huntingdon, también fue cortada. Decenas de ambulancias se desplazaron hasta el lugar. Las autoridades confirmaron que diez personas fueron trasladadas a hospitales cercanos y que nueve se encuentran en estado crítico.

Desde el gobierno, la secretaria del Interior, Shabana Mahmood, pidió “evitar comentarios y especulaciones” sobre los motivos del ataque, mientras que el primer ministro, Keir Starmer, calificó el hecho de “profundamente preocupante”. El superintendente Chris Casey, portavoz de la Policía de Transporte Británica, advirtió que la investigación “puede llevar tiempo” y que, en esta fase, “no sería apropiado especular sobre las causas del incidente”.

Mientras las autoridades analizan pruebas y buscan establecer un motivo, las voces de los testigos siguen siendo la narración más precisa del miedo. Cada relato dibuja el mismo cuadro: la sangre en los asientos, la confusión, el impulso de huir sin saber hacia dónde.

Con información de Infobae