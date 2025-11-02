La industria de la fundición cayó 17,7% en septiembre y profundiza su crisis

La Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina (CIFRA) reveló en su último informe de actividad que el sector sufrió una caída interanual de 17,7% en septiembre y profundiza su crisis. Además, en material laboral, se desprende que el 30% de las empresas realizó una disminución de su personal.



El informe de actividad mensual de la industria de la fundición analiza la evolución de la demanda, el empleo, la rentabilidad y las exportaciones de pequeñas, medianas y grandes empresas del sector en todo el país.

Durante septiembre, la demanda del sector se ubicó en 45,2%, registrando una leve baja mensual de 0,9%. respecto a agosto, y una contracción interanual ya mencionada. Este nivel se mantiene por debajo de la media anual de actividad (47,4%), en un contexto de marcada desaceleración industrial.

En lo que respecta a las exportaciones, la demanda de septiembre se ubicó en 43%, por debajo del promedio anual del 46,7%.

A nivel sectorial, la demanda industrial mostró una concentración en los segmentos de maquinaria agrícola (35,2%), automotriz y utilitarios (35%) e instalaciones de redes de agua (33,75%), rubros que encabezan la actividad productiva. Les siguieron oil & gas (32,9%), siderurgia (20%) y minería (16,7%), sectores vinculados a inversiones en infraestructura y energía que, si bien continúan siendo relevantes, evidencian una menor dinámica.

En materia laboral, más de la mitad de las empresas (52%) mantuvieron estable su dotación de personal, un 30% reportó una disminución leve y el 18% afirmó que despidió a trabajadores durante el mes de septiembre.

Por último, la rentabilidad del sector volvió a mostrar un deterioro generalizado: el 48,5% de las empresas declaró una caída sustancial en sus márgenes, el 30,3% una baja leve y solo el 21,2% indicó estabilidad.

Con información de C5N