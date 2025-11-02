El Gobierno impulsa el "banco de horas" en la reforma laboral. Conoce el sistema que permite compensar horas extra con descanso y cómo se aplica en países como Brasil y Grecia.
La industria de la fundición cayó 17,7% en septiembre y profundiza su crisis
El dato se desprende del último informe de actividad mensual elaborado por CIFRA, donde detalla además que el 30% de las empresas reportó una disminución de su personal.Argentina02/11/2025
La Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina (CIFRA) reveló en su último informe de actividad que el sector sufrió una caída interanual de 17,7% en septiembre y profundiza su crisis. Además, en material laboral, se desprende que el 30% de las empresas realizó una disminución de su personal.
El informe de actividad mensual de la industria de la fundición analiza la evolución de la demanda, el empleo, la rentabilidad y las exportaciones de pequeñas, medianas y grandes empresas del sector en todo el país.
Durante septiembre, la demanda del sector se ubicó en 45,2%, registrando una leve baja mensual de 0,9%. respecto a agosto, y una contracción interanual ya mencionada. Este nivel se mantiene por debajo de la media anual de actividad (47,4%), en un contexto de marcada desaceleración industrial.
En lo que respecta a las exportaciones, la demanda de septiembre se ubicó en 43%, por debajo del promedio anual del 46,7%.
A nivel sectorial, la demanda industrial mostró una concentración en los segmentos de maquinaria agrícola (35,2%), automotriz y utilitarios (35%) e instalaciones de redes de agua (33,75%), rubros que encabezan la actividad productiva. Les siguieron oil & gas (32,9%), siderurgia (20%) y minería (16,7%), sectores vinculados a inversiones en infraestructura y energía que, si bien continúan siendo relevantes, evidencian una menor dinámica.
En materia laboral, más de la mitad de las empresas (52%) mantuvieron estable su dotación de personal, un 30% reportó una disminución leve y el 18% afirmó que despidió a trabajadores durante el mes de septiembre.
Por último, la rentabilidad del sector volvió a mostrar un deterioro generalizado: el 48,5% de las empresas declaró una caída sustancial en sus márgenes, el 30,3% una baja leve y solo el 21,2% indicó estabilidad.
Con información de C5N
Cómo es el nuevo avión de última generación que Aerolíneas Argentinas incorporó para reforzar su flota para la temporada de veranoArgentina02/11/2025
Se trata de una aeronave que se sumará de cara a la alta temporada de verano, una vez que se realicen los vuelos de prueba y las revisiones mandatorias. Cubrirá rutas nacionales y regionales.
El 92% de los argentinos sufre burnout, con alta desmotivación. Factores clave: trato superior y sobrecarga de tareas. El 72% de empresas no tiene políticas de prevención.
Según Financial Times, funcionarios de Trump analizan promover la dolarización para contrarrestar a China. Ven a Argentina como "candidato principal" por la pérdida de confianza en el peso.
La CGT, a través de Gerardo Martínez (UOCRA), advirtió al Gobierno de Milei que recurrirá a la movilización si no se garantiza el debate transparente por la reforma laboral.
IA en Argentina: El país cayó al 6° puesto regional; falta de talento e investigación las causasArgentina02/11/2025
Argentina retrocedió al sexto puesto en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025. La caída, de dos puestos, se atribuye a un bajo desempeño en la investigación y en la generación de talento humano especializado.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Aerolíneas advierten por imposibilidad de reprogramar vuelos y "pérdidas millonarias"Argentina01/11/2025
Las aerolíneas argentinas manifestaron su preocupación por los paros programados de controladores aéreos para el mes de noviembre.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
La TNA del Banco Nación cayó al 35%. Con las nuevas tasas, se requieren $11 millones para ganar $340.000 en 30 días en el plazo fijo. Compara las mejores opciones.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.