Tras la eliminación en Copa Argentina y en medio de las críticas, el equipo de Marcelo Gallardo enfrentará al “Lobo” por la decimocuarta fecha del Grupo B del Torneo Clausura.
Con un error del Dibu Martínez, el Aston Villa cayó ante el Liverpool de Mac Allister
Los villanos recibieron al equipo de Mac Allister, que no ganaba hace cinco fechas y volvió al triunfo tras un flojo partido del arquero campeón del mundo.Deportes02/11/2025
El Liverpool ganó 2-0 en su visita a Villa Park, casa del Aston Vila del Dibu Martínez: el arquero cometió un error, Mohamed Salah lo aprovechó y Alexis Mac Allister fue parte del segundo.
Los Reds vienen de una pésima racha por Premier League. Luego de cinco caídas, que lo dejaron lejos de la cima, volvió a sumar de a tres y se acomodó en puestos de Champions League. Mo Salah rompió el cero y Gravenberch, a pase de Alexis, puso cifras finales.
El Dibu cometió un error en la salida. El equipo de Unai Emery se destaca por la salida controlada, pero a partir del error, los villanos nunca se volvieron a poner en partido. Deambulando en mitad de tabla, aun los de Birmingham no encuentran el rumbo: 15 puntos el 10 partidos lo ubican en el decimo primer lugar.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
Stefano Di Carlo, nuevo presidente de River: "A Gallardo lo acompañamos con convicción"Deportes02/11/2025
El flamante mandatario del Millonario se expresó con respecto a la continuidad del Muñeco en varias entrevistas previas a las elecciones. Conocé cuál es su postura con respecto al entrenador más ganador de la historia del club.
Tras la victoria, el DT de Independiente se mostró "angustiado" por no haber conseguido triunfos antes. Quinteros destacó que, aunque la clasificación es difícil, el equipo finalmente está jugando "más tranquilo".
Independiente goleó a Atlético y sigue con chances de meterse en playoffs y puestos de copasDeportes02/11/2025
Con goles de Abaldo, Ávalos y Loyola, el Rojo se impuso por 3 a 0 ante el Decano, que terminó con nueve en cancha, y se ilusiona con clasificar. Mansilla le tapó un penal al delantero paraguayo.
El Inter Miami cayó 2-1 ante Nashville y la serie de los playoffs de la MLS quedó empatada. El golazo de Lionel Messi no fue suficiente para las Garzas, que ahora deberán definir el pase a la siguiente ronda en un tercer partido.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Aerolíneas advierten por imposibilidad de reprogramar vuelos y "pérdidas millonarias"Argentina01/11/2025
Las aerolíneas argentinas manifestaron su preocupación por los paros programados de controladores aéreos para el mes de noviembre.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
La TNA del Banco Nación cayó al 35%. Con las nuevas tasas, se requieren $11 millones para ganar $340.000 en 30 días en el plazo fijo. Compara las mejores opciones.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.