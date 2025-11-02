Con un error del Dibu Martínez, el Aston Villa cayó ante el Liverpool de Mac Allister

El Liverpool ganó 2-0 en su visita a Villa Park, casa del Aston Vila del Dibu Martínez: el arquero cometió un error, Mohamed Salah lo aprovechó y Alexis Mac Allister fue parte del segundo.

Los Reds vienen de una pésima racha por Premier League. Luego de cinco caídas, que lo dejaron lejos de la cima, volvió a sumar de a tres y se acomodó en puestos de Champions League. Mo Salah rompió el cero y Gravenberch, a pase de Alexis, puso cifras finales.

El Dibu cometió un error en la salida. El equipo de Unai Emery se destaca por la salida controlada, pero a partir del error, los villanos nunca se volvieron a poner en partido. Deambulando en mitad de tabla, aun los de Birmingham no encuentran el rumbo: 15 puntos el 10 partidos lo ubican en el decimo primer lugar.

Con información de 442