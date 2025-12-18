Así será el sorteo de la Sudamericana 2026

La CONMEBOL realizará el sorteo de la Primera Fase del segundo torneo continental, que definirá los cruces nacionales entre 32 equipos de ocho países. Será a partido único y con localía determinada por bolillero.

Deportes18/12/2025

720

La CONMEBOL llevará a cabo el sorteo de la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026, desde las 12:00 en la ciudad paraguaya de Luque.

Se trata del primer paso formal de la competencia, que irá delineando el camino hacia la fase de grupos del certamen continental.

Te puede interesar
image?url=https%3A%2F%2Fimages.copaamerica.com%2FFinalissima_Web_1_826ae79aff

Confirmadisima la Finalisima entre Argentina y España

Deportes18/12/2025

El gran duelo entre los campeones de América y Europa tiene fecha y sede confirmadas, en el mismo año que se disputará la Copa del Mundo en EEUU, México y Canadá. El partido se disputará en Catar, el viernes 27 de marzo a las 15 hs. La selección argentina es la vigente campeona de la Finalissima masculina, tras ganar la última edición disputada en 2022 ante Italia.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail