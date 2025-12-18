El gran duelo entre los campeones de América y Europa tiene fecha y sede confirmadas, en el mismo año que se disputará la Copa del Mundo en EEUU, México y Canadá. El partido se disputará en Catar, el viernes 27 de marzo a las 15 hs. La selección argentina es la vigente campeona de la Finalissima masculina, tras ganar la última edición disputada en 2022 ante Italia.
Así será el sorteo de la Sudamericana 2026
La CONMEBOL realizará el sorteo de la Primera Fase del segundo torneo continental, que definirá los cruces nacionales entre 32 equipos de ocho países. Será a partido único y con localía determinada por bolillero.Deportes18/12/2025
La CONMEBOL llevará a cabo el sorteo de la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026, desde las 12:00 en la ciudad paraguaya de Luque.
Se trata del primer paso formal de la competencia, que irá delineando el camino hacia la fase de grupos del certamen continental.
Boca está cerca de cerrar a Marino Hinestroza, su primer refuerzo: el monto que desembolsaría el ‘Xeneize’Deportes18/12/2025
El conjunto de La Ribera avanzó en la contratación del extremo izquierdo de Atlético Nacional, una debilidad de Riquelme que lo buscó antes del Mundial de Clubes.
Desde Asunción del Paraguay se definirán los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
Este jueves 18 de diciembre se cumplen tres años de la histórica consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.
El PSG le ganó por penales a Flamengo y se consagró campeón de la Copa IntercontinentalDeportes17/12/2025
En los 90 minutos reglamentarios y tiempo extra empataron 1-1 con goles de Khvicha Kvaratskhelia para los parisinos y Jorginho, de penal, para los brasileños. En la tanda, Safonov fue la figura para los franceses: atajó cuatro remates.
Con un proyecto claro, Mentesana va por un nuevo mandato en GyT
El actual presidente del club encabezará la lista Celeste y Blanca en la asamblea del próximo viernes. Destacó la recuperación institucional, el orden administrativo y los proyectos en marcha.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El Senado de la Nación abre este miércoles a las 11 el debate en plenario de comisiones sobre el proyecto de reforma laboral. Con una mayoría circunstancial de 44 senadores.
El Ejecutivo mejoró la propuesta inicial, manteniendo el pago cada 15 días entre diciembre y enero de 2026, e incrementando el monto del bono a $ 200.000 para enero.