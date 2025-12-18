Cómo será el sorteo de la Libertadores 2026: todo lo que tenés que saber

Desde Asunción del Paraguay se definirán los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.

Deportes18/12/2025

360

La CONMEBOL llevará a cabo el sorteo de la Fase Preliminar de la Copa Libertadores 2026 este jueves desde las 12:00, en la ciudad paraguaya de Luque.

El acto estará a cargo de la Dirección de Competiciones y Operaciones del ente sudamericano y marcará el punto de partida formal de una nueva edición del certamen más prestigioso del continente, que volverá a tener un largo y exigente recorrido previo antes de la fase de grupos.

Con Estudiantes campeón del Clausura, así quedó el listado de equipos argentinos que jugarán la Copa Libertadores
Estudiantes de La Plata derrotó a Racing el pasado fin de semana, se quedó con el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional y garantizó su sitio en la próxima edición de la máxima competencia continental.

Además del “Pincha”, en la Libertadores dirán el presente Platense, Lanús, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors.

Te puede interesar
image?url=https%3A%2F%2Fimages.copaamerica.com%2FFinalissima_Web_1_826ae79aff

Confirmadisima la Finalisima entre Argentina y España

Deportes18/12/2025

El gran duelo entre los campeones de América y Europa tiene fecha y sede confirmadas, en el mismo año que se disputará la Copa del Mundo en EEUU, México y Canadá. El partido se disputará en Catar, el viernes 27 de marzo a las 15 hs. La selección argentina es la vigente campeona de la Finalissima masculina, tras ganar la última edición disputada en 2022 ante Italia.

720

Así será el sorteo de la Sudamericana 2026

Deportes18/12/2025

La CONMEBOL realizará el sorteo de la Primera Fase del segundo torneo continental, que definirá los cruces nacionales entre 32 equipos de ocho países. Será a partido único y con localía determinada por bolillero.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail