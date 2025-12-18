Cómo será el sorteo de la Libertadores 2026: todo lo que tenés que saber

La CONMEBOL llevará a cabo el sorteo de la Fase Preliminar de la Copa Libertadores 2026 este jueves desde las 12:00, en la ciudad paraguaya de Luque.

El acto estará a cargo de la Dirección de Competiciones y Operaciones del ente sudamericano y marcará el punto de partida formal de una nueva edición del certamen más prestigioso del continente, que volverá a tener un largo y exigente recorrido previo antes de la fase de grupos.

Con Estudiantes campeón del Clausura, así quedó el listado de equipos argentinos que jugarán la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata derrotó a Racing el pasado fin de semana, se quedó con el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional y garantizó su sitio en la próxima edición de la máxima competencia continental.

Además del “Pincha”, en la Libertadores dirán el presente Platense, Lanús, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors.