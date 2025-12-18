Boca está cerca de cerrar a Marino Hinestroza, su primer refuerzo: el monto que desembolsaría el ‘Xeneize’

Mientras resuelve la situación con Claudio Úbeda, Boca avanzó en la contratación de su primer refuerzo, una debilidad de Juan Román Riquelme, al que llamó antes del Mundial de Clubes.

Según trascendió, el ‘Xeneize’ está próximo acordar la llegada de Marino Hinestroza, el extremo colombiano de 23 años, que ya fue contactado por ‘JR’, que lo tiene en sus planes para afrontar la Copa Libertadores 2026.

El nacido en Cali, está tazado en U$S 10 millones, aunque desde el ‘Xeneize’ entendió que lo pretendido por Atlético Nacional era elevado y estaría próximo acordar el arribo del zurdo en un monto cercano a los U$S 7 u 6 millones.