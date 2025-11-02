Independiente goleó a Atlético y sigue con chances de meterse en playoffs y puestos de copas

Está vivo. Después de un letargo que se extendió por 15 partidos en los que no pudo ganar, Independiente comenzó a dar señales de vida con el 3-0 ante Platense y confirmó su resurrección frente a Atlético Tucumán. El Rojo ganó de forma categórica e inobjetable y, si bien depende de resultados ajenos, conserva posibilidades matemáticas de clasificarse a los playoffs del Torneo Clausura y a la Copa Sudamericana de 2026.

Con 12 puntos en 14 encuentros, el Rojo superó a Godoy Cruz y a Platense, que todavía tienen que jugar, y logró salir del último puesto en la Zona B. Además quedó a cinco unidades de Talleres, el último conjunto que está entrando a octavos de final, y a cinco puntos de Lanús, que se encuentra en zona de competencias internacionales. En ese terreno las esperanzas tienen más sustento porque el Granate puede liberar un cupo si el 22 de octubre le gana la final de la Sudamericana a Atlético Mineiro. También se puede abrir otra puerta si Argentinos gana la Copa Argentina o si Central, Boca, River, Riestra, San Lorenzo, Barracas o Racing se consagran en el campeonato.

El escenario sigue siendo complejo para Independiente, pero la calculadora ahora alimenta cierta ilusión. Y el equipo, que en el primer semestre se había ganado los aplausos de sus hinchas, parece haber comenzado a recobrar un poco la memoria. Gustavo Quinteros, quien asumió en el 0-0 con Racing y lleva apenas seis partidos al frente del conjunto de Avellaneda, interpretó que el problema del Rojo era la cabeza y remarcó que iba a tener que hacer hincapié en trabajar mucho en lo anímico para levantar a un plantel golpeado y desmotivado. Desde su llegada comenzó con dos empates, luego sufrió dos derrotas y ahora hilvanó dos triunfos en los que se vio un equipo más agresivo, con otro nivel de intensidad en la presión y, fundamentalmente, con otra soltura para combinar y asociarse.



Rey apareció cuando el equipo lo necesitó ante disparos peligrosos de Sánchez. La zaga, compuesta por Lomónaco y Valdez, recobró la solidez. Loyola volvió tras recuperarse de un golpe en la zona intercostal y fue clave: participó en los dos primeros goles y sentenció el tercero de cabeza. Millán regó el césped de sudor. Montiel no siempre decidió bien, pero igual fue picante y metió un buen centro para el tercero. Y Ávalos revivió: venía de convertir ante el Calamar, intervino muy bien en el grito de Abaldo que abrió el encuentro y metió el segundo con un gran zurdazo. Luego, ya con el partido 3-0, Mansilla le atajo un penal que manchó un poco su actuación.

Con esos argumentos, Independiente demolió a un Atlético Tucumán que profundizó su crisis. El Decano, que fue dirigido de forma interina por Hugo Colace tras la salida de Lucas Pusineri, acumula tres derrotas consecutivas y lleva 14 sin ganar en condición de visitante, con dos empates y 12 caídas. Está a apenas cuatro puntos de la zona de descenso por tabla anual y en la próxima fecha recibirá a Godoy Cruz, un rival directo en la lucha por la permanencia.



A Independiente le quedan Riestra de visitante y Rosario Central, en Avellaneda, donde ayer cenó con Tucu y pesto.

Con información de OLE